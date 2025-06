Peças de roupa ficaram congeladas em residência do município de Boqueirão do Leão. Jair Furtado / Arquivo Pessoal

Um morador de Boqueirão do Leão, no Vale do Rio Pardo, deixou as roupas em um varal a céu aberto na casa onde mora durante a noite e encontrou calça e camisetas congeladas pelo frio na manhã desta quarta-feira (25).

Não há medição oficial de temperatura por institutos de meteorologia na cidade, mas termômetros de rua marcavam -3ºC.

A primeira onda de frio do inverno que atinge o Rio Grande do Sul desde o começo da semana segue derrubando a temperatura: a mínima registrada pela Climatempo foi de -3,6ºC nesta quarta-feira. Com exceção do litoral do Estado, todas as regiões enfrentam amanhecer gelado, com condições para geada.

Segundo o Inmet, nove municípios registraram mínimas negativas:

Vacaria: -3,6ºC

Serafina Corrêa, Região Norte: -3,6ºC

São José dos Ausentes, Serra: -2,3ºC

Cambará do Sul, Serra: -1,2ºC

Lagoa Vermelha, Região Norte: -1,2ºC

Passo Fundo, Região Norte: -1ºC

Cruz Alta, Região Noroeste: -0,6ºC

Erechim, Região Norte: -0,2ºC

Frederico Westphalen: Região Norte: -0,1ºC

Em Porto Alegre, a temperatura mínima foi de 1,7ºC nesta quarta e a máxima deve chegar a 16ºC. Nos últimos dias, o Estado já teve registro de neve, geada vitrificada e até formação de gelo em lago e rodovias.

O que explica o frio

Impulsionada por uma massa de ar polar, a frente fria que atravessa o continente nos últimos dias abriu caminho para ventos gelados trazidos por um ciclone extratropical. A temperatura deve ficar entre 5°C ou mais abaixo da média, pelo menos até sexta-feira (27).

Previsão do tempo

Em todo o Rio Grande do Sul, ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens, mas não será suficiente para aumentar a temperatura. A sensação de frio permanece em todas as regiões, inclusive durante a tarde.

A chuva deve voltar entre o final da tarde e a noite nas regiões Oeste e Sul, de acordo com a Climatempo. A aproximação de uma frente fria pelo oceano, aliada à presença de uma área de baixa pressão no interior do continente, favorece a ocorrência de pancadas de chuva com intensidade fraca a moderada, além da possibilidade de trovoadas isoladas.

Registros de frio

Durante a semana, o Rio Grande do Sul já registrou alguns fenômenos climáticos em consequência do frio que atinge o Estado. Confira alguns deles: