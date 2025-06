Quarta-feira tem risco de tempestade em parte do Rio Grande do Sul

Tempo continua instável no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (4). Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul segue com tempo instável nesta quarta-feira (4), sobretudo entre o período da tarde e da noite. Conforme a Climatempo, a chuva se concentra no Oeste, nos municípios das Missões, no Noroeste, no Norte, na Serra e na Região Central.

O dia começa com céu mais encoberto, mas ainda assim o sol aparece em alguns intervalos. No decorrer das horas, haverá condições para pancadas de chuva com moderada a forte intensidade, seguida por descargas elétricas e eventual queda de granizo. Não estão descartados temporais localizados.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com dois alertas que abrangem essas áreas em vigor. O primeiro comunicado aponta para perigo potencial de tempestade na serra gaúcha, no Centro e em parte da Região Metropolitana de Porto Alegre e do Noroeste.

Há chance de acumulados entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h.

O segundo aviso prevê situação de perigo para tempestade no noroeste e no norte do Estado. Há possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, acompanhada de ventos de 60 a 100 km/h. Ambos os alertas iniciam na noite de quarta e se estendem até, pelo menos, o final da tarde de quinta-feira (5).

Inmet divulgou um alerta que abrange uma boa parte do norte do Estado. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Nas demais regiões, o predomínio será de sol entre nuvens. A temperatura segue baixa pelo Estado, influenciada pela onda de frio. Contudo, ao longo do dia, os índices se elevam e permanecem mais amenos.

A Climatempo aponta que a intensificação de uma área de baixa pressão sobre o continente e o avanço de uma nova frente fria sobre o oceano devem manter o tempo instável no território gaúcho na quinta.

A partir do período da tarde, também estão sendo previstas pancadas de chuva com moderada a forte intensidade entre o Oeste, as Missões, os Noroeste, o Norte, a Serra e a Região Central.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (4)

Região Metropolitana

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 13ºC e 23ºC.

Campanha

A previsão indica que a quarta-feira será de sol e períodos de céu nublado. À noite, muitas nuvens. Em Bagé, a mínima chega aos 13ºC e a máxima, aos 20ºC.

Fronteira Oeste

Quarta-feira de sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 13ºC e 23ºC.

Litoral Norte

Região deve observar sol entre algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com nebulosidade. Em Tramandaí, a mínima atinge os 15ºC e a máxima, os 22ºC.

Litoral Sul

O predomínio será de sol com variações de nebulosidade. Noite com muitas nuvens. Em Rio Grande, o dia começa com 14ºC e pode chegar aos 19ºC.

Região Central

Quarta-feira será de sol e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 14ºC e 23ºC.

Região Norte

É esperado uma quarta-feira de sol entre muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo deve seguir com precipitação. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 14ºC e 22ºC.

Região Noroeste

O dia será com predomínio de sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Rosa, o dia começa com 14ºC e pode chegar aos 24°C.

Região Sul

Região deve observar sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Canguçu, o termômetro varia entre 14ºC e 19ºC.

Serra

A previsão indica que o dia será de sol entre algumas nuvens e pancadas de chuva. À noite, a nebulosidade prevalece. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 14ºC e 21ºC.

*Produção: Carolina Dill

É assinante, mas ainda não recebe as newsletters com assuntos exclusivos? Clique aqui e inscreva-se para ficar sempre bem informado!