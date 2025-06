Primeira onda de frio intenso do inverno chega ao RS na segunda-feira; Serra terá mínima de até -3ºC

Em Porto Alegre, as mínimas devm ser de 7ºC na segunda (23) e de 5ºC na terça (24). Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O frio deve chegar com força ao Rio Grande do Sul a partir de segunda-feira (23), marcando a primeira semana do inverno deste ano com temperaturas típicas da estação.

Antes, no final de semana, após vários dias de chuva, o final de semana deve ser marcado pelo tempo firme.

No sábado (21), a expectativa é de sol na maior parte do Estado, com possibilidade de chuva apenas na Região Norte. Já no domingo (22), pode chover principalmente durante a noite em praticamente todo o RS, exceto na Fronteira Oeste e na Campanha.

Frio chega com força

Durante a madrugada e o início da manhã de segunda, pode chover em algumas partes do Estado, mas o tempo deve se manter firme ao longo do dia e também no restante da semana.

No entanto, a queda nas temperaturas será brusca. Na serra gaúcha, em Caxias do Sul, a mínima prevista é de 2ºC na segunda e 0ºC na terça-feira (24), com máximas de 13ºC e 8ºC, respectivamente.

Em São José dos Ausentes — conhecida pela ocorrência de neve e por ser uma das cidades mais frias do país —, as mínimas podem ser negativas: a previsão indica -1ºC na segunda e -3ºC na terça-feira, com máximas de 14ºC e 7ºC, respectivamente.

Na Capital, não há previsão de temperaturas negativas, mas as mínimas devem ser de 7ºC na segunda e 5ºC na terça-feira, com máximas de 15ºC e 11ºC, respectivamente.

Há ainda chance de geada em algumas partes do território gaúcho, principalmente na Região Noroeste.

Confira como fica o tempo na sua região na segunda-feira (23)

Região Metropolitana

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Porto Alegre, a mínima será de 7ºC e a máxima, de 15ºC.

Serra

Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 2ºC e 13ºC.

Campanha

Dia de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Bagé, a mínima será de 3ºC e a máxima, de 11ºC.

Fronteira Oeste

Sol o dia todo, sem nuvens. Noite de tempo aberto e ainda com céu limpo. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 4ºC a 13ºC.

Região Sul

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 6ºC e 12ºC.

Litoral Norte

Nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. Ao longo do dia, o sol aparece. Em Tramandaí, a mínima é de 8ºC e a máxima, de 16ºC.

Região Central

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 4ºC e máxima de 12ºC.

Região Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 3ºC e 14ºC.

Região Noroeste

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 4ºC e máxima de 14ºC.

Litoral Sul

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 7ºC e 14ºC.

Confira como fica o tempo na sua região na terça-feira (24)

Região Metropolitana

Sol o dia todo, sem nuvens. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 5ºC e a máxima, de 11ºC.

Serra

Sol o dia todo, sem nuvens. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 0ºC e 8ºC.

Campanha

Sol o dia todo, sem nuvens. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Em Bagé, a mínima é de 1ºC e a máxima, de 10ºC.

Fronteira Oeste

Sol o dia todo, sem nuvens. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 2ºC a 14ºC.

Região Sul

Sol o dia todo, sem nuvens. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 3ºC e 12ºC.

Litoral Norte

Sol o dia todo, sem nuvens. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Em Tramandaí, a mínima é de 7ºC e a máxima, de 12ºC.

Região Central

Sol o dia todo, sem nuvens. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Em Santa Maria, mínima de 2ºC e máxima de 11ºC.

Região Norte

Sol o dia todo, sem nuvens. Nevoeiro reduz a visibilidade à noite. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 1ºC e 9ºC.

Região Noroeste

Tempo ensolarado, com geada ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Santa Rosa, mínima de 2ºC e máxima de 11ºC.

Litoral Sul

Sol o dia todo, sem nuvens. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 5ºC e 12ºC.