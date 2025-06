Porto Alegre bate recorde de frio no ano e nove municípios do RS registram mínimas negativas

Porto Alegre registrou a menor temperatura do ano nesta quarta-feira. Duda Fortes / Agencia RBS

Com mínima de 1,7ºC, a manhã desta quarta-feira (25) foi a mais fria do ano em Porto Alegre. A marca foi registrada por volta das 8h na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) instalada no bairro Belém Novo, na Zona Sul.

A segunda menor temperatura do ano em Porto Alegre também foi registrada nesta quarta-feira. O termômetro da estação do bairro Jardim Botânico, na Zona Leste, marcou 2,8ºC no mesmo horário. O recorde anterior era de 5,7ºC, registrado na mesma unidade, em 2 de junho.

No entanto, foi Vacaria que registrou a temperatura mais baixa do Rio Grande do Sul neste amanhecer. Com mínima de -3,6ºC, a sensação térmica no município da Serra chegou a -9,7ºC, conforme a Climatempo.

Outros oito municípios gaúchos também registraram mínima negativa:

Serafina Corrêa, Região Norte: -3,6ºC

São José dos Ausentes, Serra: -2,3ºC

Cambará do Sul, Serra: -1,2ºC

Lagoa Vermelha, Região Norte: -1,2ºC

Passo Fundo, Região Norte: -1ºC

Cruz Alta, Região Noroeste: -0,6ºC

Erechim, Região Norte: -0,2ºC

Frederico Westphalen: Região Norte: -0,1ºC

Recorde de temperatura no Estado

Com mínima de -4,9ºC, na terça-feira (25), São José dos Ausentes registrou a menor temperatura do ano no Rio Grande do Sul. A sensação térmica no município foi de aproximadamente -16,2ºC, segundo a Climatempo.

Sensação de -29ºC em SC

Também na terça-feira, o município de Urupema (SC) bateu o recorde de frio do ano no Brasil: -8,06ºC, de acordo com Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), órgão que monitora o tempo no Estado vizinho.