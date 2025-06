Neve cai na Argentina e no Uruguai; há chance de o fenômeno ocorrer no RS

No final de maio, nevou em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul.

Uma massa de ar polar provocou neve em partes da Argentina e do Uruguai entre domingo (22) e esta segunda-feira (23), o que reforça a possibilidade de o fenômeno ocorrer no Rio Grande do Sul nesta semana.

Segundo a Climatempo, a atuação de um ciclone extratropical no oceano, na costa do Uruguai, aliada à presença de muita umidade e à entrada de ar muito frio, de origem polar, favorece um declínio acentuado das temperaturas já nesta segunda-feira, aumentando a possibilidade de ocorrência de neve e de outros tipos de precipitação invernal .

Para ocorrer neve

O meteorologista destaca que o fenômeno é mais comum em regiões elevadas, onde as temperaturas naturalmente são mais baixas. Mesmo com as condições favoráveis, Caetano ressalta que o fenômeno segue sendo atípico no Rio Grande do Sul.