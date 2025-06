Na véspera da volta da chuva, rios do RS seguem acima das cotas de alerta e inundação; veja a lista

Rio Uruguai está acima da cota de inundação. Henrique Dihl / RBS TV

Parte dos principais rios do Rio Grande do Sul segue com níveis acima da cota de alerta e de inundação nesta sexta-feira (27). Segundo a Defesa Civil, a situação pode se agravar por conta da chuva projetada para o fim de semana, quando os acumulados devem variar entre 50 e 200 milímetros até o domingo (29) em vária regiões do Estado.

O nível do Guaíba apresentou redução em Porto Alegre, e está, nesta na manhã desta sexta-feira, em 2m83cm no Cais Mauá.

No início da quarta-feira (25), o nível havia superado a cota de inundação, de 3m, no mesmo local. Na Usina do Gasômetro, a cota também diminuiu e marcava 3m32cm às 8h no local. A cota de inundação é 3m60cm no ponto.

Segundo a Defesa Civil, a régua na Ilha da Pintada indicou 2m63cm às 7h desta quinta-feira, um recuo de 1cm na comparação com a aferição das 23h de quinta-feira (26); a cota de inundação é 2m20cm.

De acordo com a Defesa Civil, a chuva projetada no fim de semana coloca o Guaíba "em condições para inundação". Previsão também reforçada em boletim desta sexta-feira (27) emitido pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS.

Outros pontos de monitoramento

Na Fronteira Oeste, o nível do Rio Uruguai subiu desde a manhã de quinta-feira. Na medição do início da manhã, o patamar chegou a 11m03cm em Uruguaiana, onde a cota de inundação é 8m50cm. O rio subiu também em Itaqui e São Borja.

Em Manoel Viana, o Rio Ibicuí baixou para 10m61cm, mas ainda segue acima da cota de inundação, que é de 9m60cm. O Rio Jacuí permanece acima da cota de inundação em Rio Pardo.

O Rio dos Sinos, em São Leopoldo, baixou 15 centímetros desde quinta-feira e está em 4m63cm, onde a cota de inundação é 4m50cm. O Rio Gravataí apresentou lento declínio em Gravataí e Alvorada, que ainda seguem em cota de alerta.

O levantamento de Zero Hora considera dados públicos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema).

Projeção

Na quinta-feira, a Defesa Civil estadual emitiu um boletim sobre as condições esperadas no Estado devido à chuva projetada nos próximos dias.

"Há risco de cheias e inundações de arroios e pequenos rios, enxurradas, além da elevação em rios maiores, que devem seguir variando entre limiares de atenção e alerta para inundação, além de alagamentos em áreas urbanos e movimentos da massa", diz a nota.

A condição de inundação é indicada para os seguintes rios:

Ibicuí (Manoel Viana e Itaqui)

(Manoel Viana e Itaqui) Uruguai (São Borja a Uruguaiana)

(São Borja a Uruguaiana) Jacuí (Dona Francisca, Cachoeira do Sul até o delta do Jacuí)

(Dona Francisca, Cachoeira do Sul até o delta do Jacuí) Pardo e Pardinho , Taquari (Encantado a Taquari)

e , Taquari (Encantado a Taquari) Caí (São Sebastião do Caí e Montenegro)

(São Sebastião do Caí e Montenegro) Paranhana (Igrejinha a Taquara)

(Igrejinha a Taquara) Sinos (Campo Bom, São Leopoldo até o delta do Jacuí)

Gravataí (Alvorada e Gravataí)

(Alvorada e Gravataí) Guaíba (região das ilhas e cais de Porto Alegre)

Guaíba pode ter cheia ampliada

Na quarta-feira, o Guaíba atingiu a cota de inundação de 3 metros no Cais Mauá, em Porto Alegre. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A chuva forte que deve atingir o Rio Grande do Sul neste final de semana e a possibilidade de ventos do quadrante Sul podem provocar uma nova elevação do Guaíba entre os dias 29 de junho e 4 de julho. O alerta aparece no boletim desta sexta-feira (27) emitido pelo IPH.

Caso o pior cenário meteorológico se confirme, os hidrólogos alertam que o Guaíba pode ficar em nível acima do que foi registrado na última semana – quando as águas do rio começaram a transbordar na medição do Cais Mauá, onde a cota de extravasamento é de 3 metros.

“A partir de domingo deve ocorrer elevação dos níveis, persistindo até a semana que vem, em resposta às chuvas e aos ventos previstos, podendo retornar para valores em torno da cota de inundação na Usina do Gasômetro”, diz trecho do comunicado.

— É um momento de atenção, já no final de semana e na semana que vem — destacou o professor de Hidrologia da UFRGS Rodrigo Paiva, integrante do grupo de pesquisa que tem emitido os boletins diários com previsões para o Guaíba.

No início da manhã desta sexta, seis pontos estavam em cota de alerta para risco de inundações.

O que cada cota significa?

Segundo a Defesa Civil, esta é a classificação: