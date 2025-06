Município do RS registra chuva congelada nesta quinta-feira

Pequenos flocos de neve recongelados foram flagrados em Pinheiro Machado nesta quinta-feira. Arthur Araújo / Arquivo Pessoal

A madrugada desta quinta-feira (26) teve chuva congelada em Pinheiro Machado, na Campanha. O fenômeno foi registrado por volta da 00h20min. Veja o vídeo abaixo.

Não há estações meteorológicas de órgãos oficiais no município, no entanto, dados de uma unidade de medição particular indicam que a mínima em Pinheiro Machado foi de 5,3ºC. A marca foi registrada por volta das 3h.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima no município poderia chegar a 4ºC nesta quinta-feira. Na terça-feira (24), chegou a nevar em Pinheiro Machado. Os fenômenos são resultado do intenso frio na campanha gaúcha.

O que é chuva congelada

A chuva congelada ocorre quando a neve que cai da nuvem passa por uma camada de ar mais quente, com temperatura acima de 0°C, mas depois volta a encontrar uma camada de ar frio. Ela recongela antes de chegar ao chão, formando pequenos aglomerados de gelo que se acumulam no solo.

É diferente de neve, que é formada por um aglomerado de cristais de gelo que se desenvolvem dentro de uma nuvem. Esses flocos chegam ao solo no mesmo estado.

Neve

Pinheiro Machado registrou neve na terça-feira. Por volta da 1h, quando os termômetros registravam cerca de 2ºC, moradores do município gravaram flocos caindo do céu.

Por conta do frio, a prefeitura anunciou a suspensão das aulas da rede municipal até sexta-feira (27). Na zona rural, a suspensão dura até sábado (28).

Até sexta-feira, a prefeitura anuncia que distribuirá sopão para a população em situação de vulnerabilidade. Cada um deve levar o seu pote para poder pegar o alimento.

Cobertores também serão distribuídos para a população em situação de vulnerabilidade social. Nos três dias, a distribuição da sopa e de cobertores acontecerá entre 16h e 17h.

Mínima no RS

Embora tenha ocorrido o fenômeno de chuva congelada em Pinheiro Machado, o amanhecer mais gelado desta quinta-feira no Rio Grande do Sul foi em São José dos Ausentes. A mínima no município da Serra foi de 4,5ºC, conforme medição do Inmet às 6h.

Em Canguçu, a sensação de frio ficou abaixo de zero. Apesar de a mínima no município da Região Sul ter sido de 5,8ºC, a sensação térmica, em razão do vento, foi de -6,8ºC.