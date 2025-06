Massa de ar polar persiste em todo o RS na quinta-feira; confira a previsão

Em Porto Alegre, termômetros variam entre 7ºC e 19ºC. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O frio deve seguir em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (12). Em Porto Alegre, que registrou mínima de 6,4ºC nesta quarta-feira (11), o dia deve começar com os termômetros em 7ºC. A máxima é de 19ºC.

Conforme a Climatempo, a massa de ar polar que atinge o Estado só deve perder força na sexta-feira (13).

Apesar das baixas temperaturas, o tempo segue firme, e o sol aparece com poucas nuvens em praticamente todo o território gaúcho. Também há chance de geada e de nevoeiro em grande parte do Rio Grande do Sul, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na Campanha, a mínima prevista em Bagé é de 6ºC, e a máxima pode atingir 16ºC. Na Serra Gaúcha, Bento Gonçalves amanhece com os termômetros marcando 5ºC, com máxima de 15ºC.

Em Pelotas, na Região Sul, os termômetros devem marcar 9ºC no início do dia, com máxima de 17ºC. No Litoral Norte, Tramandaí amanhece com 10ºC e deve alcançar 18ºC à tarde.

Já na Fronteira Oeste, Uruguaiana começa a quinta-feira com 7ºC e terá máxima de 18ºC.

Em Santa Maria, na Região Central, os termômetros registram 5ºC pela manhã, com máxima de 17ºC. Em Passo Fundo, na Região Norte, a mínima será de 6ºC e a máxima de 14ºC.

Na sexta-feira, o tempo segue estável em todo o Estado. O sol aparece entre nuvens, e as temperaturas permanecem mais baixas. À noite, uma área de baixa pressão deve provocar chuva fraca na Fronteira Oeste e alguns pontos da Campanha. Há chance de raios e trovoadas.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (11)

Região Metropolitana

Quinta-feira de sol com algumas nuvens ao longo do dia. Não chove. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 7ºC e 19ºC.

Campanha

Sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo. Em Bagé, os termômetros variam entre 6ºC e 16ºC.

Fronteira Oeste

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Uruguaiana, mínima de 7ºC e máxima de 18ºC.

Litoral Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Tramandaí, mínima de 10ºC e máxima de 18ºC.

Litoral Sul

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Rio Grande, as temperaturas variam entre 12ºC e 17ºC.

Região Central

Quinta-feira de sol com algumas nuvens. Não chove. Em Santa Maria, mínima de 5ºC e máxima de 17ºC.

Região Norte

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 6ºC e 14ºC.

Região Noroeste

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Santa Rosa, a temperatura vai de 7ºC a 17ºC.

Região Sul

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Pelotas, mínima de 9ºC e máxima de 17ºC.

Serra

Sol com algumas nuvens. Não chove. Em Caxias do Sul, mínima de 5ºC e máxima de 16ºC.