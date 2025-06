Imagens de satélite mostram danos da enchente no Rio Grande do Sul; veja

Imagem de satélite mostra extensas áreas alagadas (em vermelho) ao longo do Rio Jacuí, próximo a Cachoeira do Sul. Copernicus Sentinel-1/European Union / Divulgação

Imagens de satélite capturadas pela União Europeia mostram a extensão da enchente que atinge o Rio Grande do Sul, com áreas críticas de alagamento visíveis ao longo do Rio Jacuí e outras bacias hidrográficas do Estado.

Os registros foram divulgados pelo observatório europeu Copernicus nesta sexta-feira (27). As chuvas persistentes causaram inundações que já resultaram em cinco mortes confirmadas pela Defesa Civil estadual. Além disso, mais de 10 mil pessoas estão desabrigadas e 155 municípios reportaram danos ou intercorrências em razão das chuva.

O nível do Rio Jacuí em Cachoeira do Sul atingiu mais de 26 metros, superando em muito a média de 18 metros. Essas enchentes ocorrem apenas um ano após o Rio Grande do Sul ter enfrentado as piores inundações de sua história.

A imagem do satélite Copernicus Sentinel-1, obtida em 23 de junho, mostra claramente as extensas áreas alagadas ao longo do Rio Jacuí, que banha o Estado por cerca de 800 km (veja os tons vermelhos da imagem acima).

No Estado, precipitações intensas ainda devem ocorrer durante todo este fim de semana, com a formação de uma nova frente fria no sábado (28) associada a um ciclone no oceano, que também trará ventos fortes.

Segundo a Climatempo, essa chuva pode ser contínua e concentrada, acumulando grandes volumes em apenas 24 horas. No RS, os volumes podem ultrapassar 100mm no domingo (29).

Em comunicado, o Copernicus destacou que o monitoramento via satélite é fundamental para acompanhar eventos de inundação em tempo real e apoiar as operações de resposta.