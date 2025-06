Imagens de satélite mostram avanço da chuvarada nesta quarta e quinta-feira no RS

Um bloqueio atmosférico é o principal responsável pela sequência de dias chuvosos no Rio Grande do Sul. O fenômeno impede que o sistema de nebulosidade avance rapidamente, mantendo o tempo instável e os temporais sobre o Estado.

— Esse bloqueio impede o avanço da nebulosidade. O sistema permanece sobre o Estado, o que provoca essa chuvarada toda. A tendência é que ele se desfaça até o dia 20, quando o sistema deve se deslocar para Santa Catarina — explica o meteorologista Glauco Freitas, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Até lá, o Inmet mantém alerta para chuvas volumosas e risco de alagamentos , principalmente nas regiões norte e noroeste do Estado, que devem concentrar os maiores volumes de precipitação entre esta quarta (18) e a quinta-feira (19).

Acumulado de chuva

Nas últimas 24 horas, choveu muito em grande parte do Estado. Em Porto Alegre , foi registrada uma precipitação de 106,5 milímetros entre terça (17) e quarta-feira. A título de comparação, a média de chuva prevista para junho na Capital é de 115 mm, segundo a Climatempo.

"Não será como em maio de 2024"

Apesar do volume de precipitação significativo, não há expectativa de que o evento atual cause uma tragédia nos mesmos moldes da enchente de maio de 2024 .

— Não tem como ser pior. É uma situação semelhante em termos de padrão atmosférico, mas diferente na intensidade . Antes, tivemos um volume muito grande de chuva concentrado em poucos dias. Agora, a precipitação está mais distribuída, e o acumulado não deve chegar nem à metade do que tivemos em maio (do ano passado) — afirma Freitas.

Mesmo assim, o cenário exige atenção, já que a permanência do sistema pode manter áreas vulneráveis em risco. Após o dia 20, a expectativa é de melhora significativa do tempo em praticamente todo o Estado, com queda nas temperaturas.