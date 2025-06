Gelo na pista: o que explica o fenômeno que causou acidentes em Caxias do Sul?

Em situações de frio intenso, diferentes tipos de gelo podem se formar no asfalto. Divulgação / PRF

A madrugada gelada desta terça-feira (24) provocou transtornos no trânsito de Caxias do Sul, na serra gaúcha. Com os termômetros marcando 0ºC, a formação de gelo no asfalto causou dois acidentes no perímetro urbano da BR-116, entre os kms 143 e 144, trecho entre o posto Capoani e o acesso ao bairro Castelo. Em ambos os casos, houve apenas danos materiais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) bloqueou a faixa da esquerda no sentido bairro-Centro e orienta motoristas sobre cuidados ao trafegar.

Há ainda alerta para o km 135, após o loteamento Balardin, e para o trecho entre os kms 157 e 162, do bairro Vila Lobos a Galópolis, também com risco de gelo na pista.

Como o gelo se forma na pista?

De acordo com o meteorologista Glauco Freitas, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a formação de gelo ocorreu devido à entrada rápida de uma massa de ar polar no Estado. Com a temperatura atingindo 0ºC e a umidade ainda presente no asfalto — sem tempo de evaporar —, a água acabou congelando diretamente na superfície da pista.

— A entrada do ar frio foi muito intensa e rápida. Com a pista ainda úmida, essa água atingiu o ponto de congelamento. Além disso, a presença de nevoeiro na Serra pode ter contribuído para manter a umidade no ar e potencializar a formação do gelo — explica Freitas.

PRF realizou bloqueio parcial no km 143 da BR-116, em Caxias do Sul, devido ao gelo na pista. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Tipos de gelo

Em situações de frio intenso, como a vivida nesta terça-feira em Caxias do Sul, diferentes tipos de gelo podem se formar no asfalto, oferecendo riscos distintos ao tráfego.

O gelo comum é o mais fácil de identificar. Forma-se a partir de chuva congelada ou de neve que derrete durante o dia e volta a congelar à noite, com a queda da temperatura. Costuma ser visível e esbranquiçado, permitindo que o motorista identifique o perigo com antecedência.

Já o gelo negro é uma fina camada de gelo transparente que se forma diretamente sobre o asfalto, principalmente em noites frias e úmidas com pouco vento. Por ser praticamente invisível, é ainda mais perigoso, pois o condutor só percebe a perda de aderência quando já está sobre ele. Mesmo sem sinal visual de gelo, a pista pode estar escorregadia.

Risco persiste ao longo da semana

A massa de ar polar que derrubou as temperaturas permanece sobre o Rio Grande do Sul até o final da semana, mantendo o risco de geada e formação de gelo em trechos de rodovias, especialmente na Serra.

A previsão do Inmet indica retorno da chuva ao norte do Estado nesta sexta-feira (27), com precipitações mais significativas previstas para o domingo (29), principalmente no noroeste gaúcho.

Recomendações para os motoristas

A PRF reforça a importância de redobrar os cuidados ao dirigir em períodos de frio intenso, especialmente em trechos de serra, onde o risco de gelo na pista é maior. Veja as principais recomendações:

Verifique as condições meteorológicas antes de viajar, consultando alertas de frio e gelo

antes de viajar, consultando alertas de frio e gelo Reduza a velocidade em locais com baixa visibilidade ou com risco de pista escorregadia

em locais com baixa visibilidade ou com risco de pista escorregadia Evite freadas bruscas e movimentos repentinos no volante, que podem causar perda de controle

e movimentos repentinos no volante, que podem causar perda de controle Mantenha distância segura do veículo à frente