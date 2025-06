Frio segue no RS nesta quarta-feira, e Porto Alegre pode registrar menor temperatura do ano; veja previsão

Estado registrou temperaturas negativas nesta terça-feira (10). Ulisses Castro / Agencia RBS

O frio avança em todo o Rio Grande do Sul na quarta-feira (11). Em Porto Alegre, há chance real de quebra do recorde de menor temperatura do ano, com mínima de 5ºC, segundo a Climatempo. A máxima é de 16ºC.

Na Campanha, onde, nesta terça-feira (10), foi registrada a menor temperatura do ano no Estado, a mínima prevista em Bagé é de 3ºC, e a máxima pode atingir 15ºC.

Apesar das baixas temperaturas, o tempo segue firme, e o sol aparece com poucas nuvens em praticamente todo o território gaúcho. Também há chance de geada e de nevoeiro em algumas regiões.

Na Serra Gaúcha, Bento Gonçalves amanhece com os termômetros marcando 5ºC, com máxima de 12ºC.

Na Fronteira Oeste, onde foi registrado -0,1ºC em Quaraí nesta terça-feira, Uruguaiana começa o dia com 5ºC e máxima de 15ºC.

Em Pelotas, na Região Sul, os termômetros devem marcar 6ºC no início do dia, com máxima de 16ºC. No Litoral Norte, Tramandaí amanhece com 8ºC e deve alcançar 17ºC à tarde.

Em Santa Maria, na Região Central, os termômetros registram 3ºC pela manhã, com máxima de 14ºC. Em Passo Fundo, na Região Norte, a mínima será de 6ºC e a máxima de 12ºC.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (11)

Região Metropolitana

Quarta-feira de sol com algumas nuvens ao longo do dia. Não chove. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 5ºC e 16ºC.

Campanha

Sol com nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, os termômetros variam entre 3ºC e 15ºC.

Fronteira Oeste

Sol o dia todo com algumas nuvens à tarde. Noite de céu limpo. Em Uruguaiana, mínima de 5ºC e máxima de 15ºC.

Litoral Norte

Sol com nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Tramandaí, mínima de 8ºC e máxima de 17ºC.

Litoral Sul

Sol com algumas nuvens. Não chove. Em Rio Grande, as temperaturas variam entre 8ºC e 17ºC.

Região Central

Quarta-feira de sol com algumas nuvens durante o dia. Não chove. Em Santa Maria, mínima de 3ºC e máxima de 14ºC.

Região Norte

Sol com algumas nuvens durante o dia. Não chove. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 6ºC e 12ºC.

Região Noroeste

Sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo. Em Santa Rosa, a temperatura vai de 7ºC a 16ºC.

Região Sul

Dia de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Pelotas, mínima de 6ºC e máxima de 16ºC.

Serra

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Caxias do Sul, mínima de 5ºC e máxima de 13ºC.