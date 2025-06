Frio perde força na sexta-feira, mas chuva avança pelo RS; confira a previsão

Em Barra do Quaraí, na tríplice fronteira, chove durante a noite. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A massa de ar polar que atinge o Rio Grande do Sul deve perder força na sexta-feira (13). No entanto, quem avança é a chuva, que começa pela Fronteira Oeste e, a partir de sábado (14), leva instabilidade a grande parte do território gaúcho.

Em Barra do Quaraí, na tríplice fronteira, chove durante a noite. A mínima é de 10ºC e a máxima 17ºC.

Na Região Metropolitana, o tempo permanece firme nesta sexta-feira. Em Porto Alegre, o dia deve começar com os termômetros em 10ºC. A máxima é de 21ºC.

Geada na Serra

Há chance de geada e de nevoeiro na Serra Gaúcha, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Bento Gonçalves amanhece com os termômetros marcando 8ºC, com máxima de 17ºC.

Na Campanha, a mínima prevista em Bagé é de 8ºC, e a máxima pode atingir 17ºC.

Em Pelotas, na Região Sul, os termômetros devem marcar 11ºC no início do dia, com máxima de 19ºC. No Litoral Norte, Tramandaí amanhece com 13ºC e deve alcançar 19ºC à tarde.

Em Santa Maria, na Região Central, os termômetros registram 8ºC pela manhã, com máxima de 19ºC. Em Passo Fundo, na Região Norte, a mínima será de 8ºC e a máxima de 17ºC.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (13)

Região Metropolitana

Sexta-feira de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 10ºC e 21ºC.

Campanha

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Muitas nuvens à noite, mas não chove. Em Bagé, os termômetros variam entre 8ºC e 17ºC.

Fronteira Oeste

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite chuvosa. Em Barra do Quaraí, mínima de 10ºC e máxima de 17ºC.

Litoral Norte

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Em Tramandaí, mínima de 13ºC e máxima de 19ºC.

Litoral Sul

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Rio Grande, as temperaturas variam entre 13ºC e 18ºC.

Região Central

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Muitas nuvens à noite, mas não chove. Em Santa Maria, mínima de 8ºC e máxima de 19ºC.

Região Norte

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 8ºC e 17ºC.

Região Noroeste

Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. Em Santa Rosa, a temperatura vai de 10ºC a 19ºC.

Região Sul

Sol o dia todo sem nuvens no céu, com aumento de nebulosidade à noite. Não chove. Em Pelotas, mínima de 11ºC e máxima de 19ºC.

Serra

Sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo. Em Bento Gonçalves, mínima de 8ºC e máxima de 17ºC.