Frio perde força, mas pode ter chuva congelada na Campanha; veja como fica o tempo nesta quinta-feira no RS

Menor mínima prevista é de 4ºC, que deve ocorrer na campanha gaúcha. Ulisses Castro / Agencia RBS

O tempo chuvoso vai predominar no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (26), com o avanço de uma nova frente fria. A onda de frio persiste no território gaúcho, mantendo as temperaturas baixas.

Por conta dessa condição, entre a madrugada e o início da manhã de quinta, há chance de chuva congelada nas regiões da Campanha, da Costa Doce e do Sul.

As mínimas são esperadas nessa porção do Estado. A temperatura mais baixa prevista é de 4ºC, em Pinheiro Machado e em Candiota, na Campanha. Municípios como Canguçu, Bagé e Camaquã podem marcar 5ºC.





Retorno da instabilidade

Outro destaque do dia fica para o retorno da chuva na maior parte do Estado, com condições para pancadas fortes, acompanhada por raios. Os maiores acumulados devem se concentrar sobre a faixa Norte.

Essa previsão é corroborada pela Climatempo e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que está com dois alertas para chuva em vigor.

O primeiro informa que há previsão de chuva intensa para a Serra, Região Norte e o Noroeste. São esperados entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 a 60 km/h.

Conforme a Climatempo, as pancadas são esperadas ainda no período da manhã, com moderada a eventual forte intensidade. No decorrer das horas, essa chuva persiste, com volumes mais significativos.

Inmet está com alerta para chuva intensa em parte da metade Norte. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Já o segundo aviso é um alerta de perigo acumulados expressivos de chuva no extremo norte do Rio Grande do Sul, abrangendo cidades como Alpestre, Ametista do Sul e Boa Vista das Missões. Nessa porção, podem ser registrados volumes entre 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia, com risco para alagamentos e transbordamentos de rios.

Em Erechim, por exemplo, o volume pode chegar a 40,29 mm. A média climatológica para o mês é de 158 mm.

Nas demais regiões, haverá condições para pancadas com fraca a moderada intensidade.

Inmet está com alerta laranja para acumulados de chuva na divisa com Santa Catarina. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Onda de frio continua, mas ameniza

Com a chegada da chuva, a temperatura não cai tanto quando comparada aos dias anteriores. O frio dá uma trégua, mas o Rio Grande do Sul segue sob o limiar de onda de frio pelo menos até a sexta-feira (27).

A máxima não passa dos 18ºC no Estado. A marca é esperada em Arroio do Sal, no Litoral Norte.

Leia Mais Porto Alegre bate recorde de frio no ano e nove municípios do RS registram mínimas negativas

Tendência para sexta-feira

A Climatempo afirma que o tempo volta a firmar na sexta-feira (27), em virtude do avanço de uma nova massa de ar fria e seca. A temperatura permanece baixa em todo o Estado, com condições para geada ainda nas primeiras horas da manhã, com exceção do Litoral e do Norte.

Confira como fica o tempo na sua região na quinta-feira (26)

Região Metropolitana

Dia começa nublado, com possibilidade de garoa durante a manhã e à noite. Chuva predomina no fim da quinta-feira. Em Porto Alegre, a mínima será de 8ºC e a máxima, de 14ºC.

Serra

Quinta-feira com previsão de tempo chuvoso durante o dia e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 7ºC e 12ºC.

Campanha

Nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. Depois, as nuvens diminuem, e o sol aparece. Em Bagé, a mínima será de 5ºC e a máxima, de 13ºC.

Fronteira Oeste

Predomínio de sol, intercalado com períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 8ºC a 15ºC.

Região Sul

Região deve ter sol entre muitas nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 7ºC e 14ºC.

Litoral Norte

Tempo chuvoso durante o dia e à noite. Em Tramandaí, a mínima é de 11ºC e a máxima, de 15ºC.

Região Central

Quinta-feira de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 9ºC e máxima de 14ºC.

Região Norte

Predomínio de chuva durante o dia e à noite. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 9ºC e 11ºC.

Região Noroeste

Tempo chuvoso durante o dia. À noite, a chuva para, e as nuvens diminuem. Em Santa Rosa, mínima de 10ºC e máxima de 13ºC.

Litoral Sul

Quinta-feira começa chuvosa pela manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 9ºC e 13ºC.

*Produção: Carolina Dill