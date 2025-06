Ao menos 14 cidades gaúchas registram temperaturas negativas nesta terça-feira

Foi preciso se encasacar para sair na rua na manhã desta terça-feira. Duda Fortes / Agencia RBS

Ao menos 14 municípios do Rio Grande do Sul registraram temperaturas negativas na madrugada desta terça-feira (24). A menor marca foi registrada em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, com -4,9°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com a Climatempo, a sensação térmica no município foi ainda menor: -16,2ºC.

Ainda conforme o Inmet, outras 13 cidades também tiveram mínimas abaixo de zero:

Vacaria: -3,7°C

Cambará do Sul: -3,3°C

Lagoa Vermelha: -2,9°C

Palmeira das Missões: -2,5°C

Passo Fundo: -2ºC

Soledade: -1,8°C

Frederico Westphalen: -1,7ºC

Erechim: -1,4ºC

Cruz Alta: -1,3ºC

Serafina Corrêa: -1,2ºC

Santo Augusto: -0,6ºC

Bento Gonçalves: -0,3ºC

Santiago: -0,1ºC

Em Porto Alegre, a mínima foi de 6,1ºC, registrada na estação do Inmet instalada no bairro Jardim Botânico, na Zona Leste. A medição na unidade do bairro Belém Novo, na Zona Sul, indicou 6,2ºC.

Em Caxias do Sul, na Serra, o frio já impacta o tráfego: uma faixa da BR-116, no km 143, sentido Centro–bairro, precisou ser bloqueada em razão da formação de gelo na pista.

Alertas em vigor

O Inmet mantém dois alertas laranja em vigor. O primeiro, para ventos costeiros, abrange toda a faixa litorânea do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com validade até o meio-dia desta terça-feira.