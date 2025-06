Frio forte, geada e nevoeiro: veja a previsão do tempo para a semana no RS

Alguns municípios podem registrar temperaturas negativas no meio da semana. Neimar De Cesero / Agência RBS

Uma nova onda de frio deve atingir o Rio Grande do Sul nesta semana, baixando as temperaturas em todas as regiões. Alguns municípios podem registrar mínimas próximas dos 0°C. A previsão chama atenção para a chance de nevoeiros na faixa leste e central do Estado.

Na segunda-feira (9), um sistema de alta pressão atmosférica associado à massa de ar polar deve manter o tempo estável em grande parte do Rio Grande do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Bom Jesus, na Serra, a temperatura deve variar entre 3°C e 16°C. Em Porto Alegre, a mínima será de 10°C e a máxima de 16°C.

— Essa área de alta pressão vai provocar um secamento, traz um ar mais seco, que vai provocar uma queda mais acentuada nas temperaturas. Em um primeiro momento, na Região Sul, entre segunda e terça-feira (10). Há possibilidade de geada nas áreas de fronteira, também — pontua Murilo Lopes, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

De acordo com a Climatempo, na Região Central e Metropolitana, o amanhecer poderá contar com nevoeiro — nuvem que se forma próximo ao solo e impede que a visibilidade alcance uma distância maior do que um quilômetro. Em áreas da Serra, do Litoral Norte e da Região Metropolitana, há chances de chuva isolada.

Na terça-feira (10), haverá condições para nevoeiro em diversos pontos espalhados pelo Rio Grande do Sul, com chance de chuviscos em algumas áreas da Região Metropolitana e da Serra. Ao longo do dia, uma massa de ar seco deverá manter o tempo firme na maioria das regiões. Há possibilidade de geada na Campanha, Fronteira Oeste, Região Sul e Centro.

Em São José dos Ausentes, na Serra, a mínima prevista é de 2°C. Em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, os termômetros poderão descer até os 4°C. Em Porto Alegre, a temperatura mais baixa do dia deve chegar aos 5°C.

— E aí na quarta-feira (11), as demais áreas do Estado passam a sentir o frio mais forte, inclusive com temperaturas negativas podendo ser registradas na Serra. Quando essa área de alta pressão se estabiliza sobre o Rio Grande do Sul, fica o cenário de tempo mais firme. E a gente deve ter uma geada mais generalizada pelo Estado — acrescenta Lopes.

Na quinta (12) e na sexta-feira (13), os gaúchos deverão sentir um aquecimento gradual nas temperaturas, especialmente as mínimas. Apesar da elevação, Lopes defende que o clima invernal persistirá:

— Nessa semana teremos um frio forte, mas sem ser aquele extremo. Meteorologicamente, já estamos no período de inverno.