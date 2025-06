Frio congela paredão na serra catarinense; veja imagens

A imagem foi captada às 17h40min, no KM 405 da SC-390, de acordo com a Polícia Militar. Polícia Militar Rodoviária / Reprodução

O forte frio que atinge a região Sul do país congelou um paredão da Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, na SC-390, em Lauro Müller. O município registrou a temperatura mínima de 2°C, segundo a Climatempo.

A cena foi registrada pela Polícia Rodoviária Militar catarinense no fim da tarde desta terça.

A corporação também alertou sobre presença de gelo em parte da pista, que pode oferecer riscos distintos ao tráfego. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, por exemplo, foram registrados dois acidentes por este motivo.

A temperatura também ficou negativa em diversos termômetros pelo Rio Grande do Sul e região nos últimos dias. Ao menos 14 cidades gaúchas registram temperaturas abaixo de zero nesta terça-feira (24).

A presença de uma massa de ar frio segue impedindo que os termômetros subam e o tempo gelado persiste, com possibilidade de temperaturas negativas.

A Climatempo estima que a cidade de Bom Jesus pode registrar -2ºC. Outras localidades, como Veranópolis, Marau e São José dos Ausentes, podem observar -1ºC. As máximas não passam dos 17ºC.

Em Porto Alegre, as primeiras horas da manhã podem contar com formação de geada e mínimas baixas. No decorrer do dia, o sol aparece entre algumas nuvens no céu, mas não é esperada elevação significativa da temperatura.

Geada, temperaturas negativas e volta da chuva

O frio intenso segue nesta quarta-feira (25) em todo o Rio Grande do Sul. A atuação de uma massa de ar polar mantém a temperatura baixa e favorece a formação de geada generalizada pelo território gaúcho. Outro destaque do dia fica para o retorno da chuva em parte do Oeste e do Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com dois alertas para a ocorrência de geada em vigor. Um dos avisos informa que há perigo para a Serra, em parte do Centro e do Norte. O órgão cita o risco de perda nas plantações.

Inmet está com alerta laranja para geada no Rio Grande do Sul. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

O segundo comunicado aponta para potencial de perigo para geada com fraca a forte intensidade em todo o Estado — a exceção fica para as áreas litorâneas. Ambos são válidos para a madrugada e a manhã de quarta.

Estado encontra-se sob alerta de perigo potencial para geada. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

De acordo com a Climatempo, entre a tarde e a noite, a chuva retorna, especialmente no oeste e no sul gaúcho. Pancadas com fraca a moderada intensidade podem ocorrer nessas áreas, com chance para eventuais trovoadas.

A instabilidade é motivada pela presença de uma área de baixa pressão no interior do continente, e por conta do avanço de uma frente fria sobre o oceano.

No restante do Estado, o sol aparece entre algumas nuvens, sem previsão de chuva.