Frente fria e baixa pressão provocam temporais em todo o RS; veja vídeo

A atuação de uma área de baixa pressão e a passagem de uma forte frente fria provocam temporais em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (18).

Nas últimas 24 horas, houve acumulado de chuva expressivo em grande parte do Estado. Em Porto Alegre , foi registrada uma precipitação de 106,5 milímetros entre terça (17) e quarta-feira. A título de comparação, a média de chuva prevista para junho na Capital é de 115 mm , segundo a Climatempo.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há alerta de "grande perigo" para alagamentos , transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, principalmente na região das Missões e no centro do Estado.

De acordo com Glauco Freitas, meteorologista do Inmet, o volume mais significativo de chuva entre esta quarta e a quinta-feira (19) deve se concentrar nas regiões Norte e Noroeste do Estado.