Frente fria avança e mantém condição para tempestades na metade norte do RS nesta quinta-feira

O cenário chuvoso deve continuar em parte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (5), sobretudo na metade Norte. A intensificação de uma área de baixa pressão, a circulação de umidade e o avanço de nova frente fria colocam áreas do Estado em situação de alerta. A única região que escapa é a porção Sul, onde o sol predomina.

A Climatempo aponta que, já a partir do período da madrugada e no decorrer da manhã, haverá condições para pancadas de chuva com moderada a forte intensidade entre áreas do Oeste, das Missões, do Noroeste, do Norte, do Nordeste, da Serra, da Região Central e dos Vales.

Tanto a Climatempo, quanto o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estão indicando risco para a ocorrência de temporais localizados. O perigo mais intenso fica para a divisa com Santa Catarina, onde pode ocorrer chuva forte e volumosa, com raios e ventania em torno de 85 km/h. O volume pode ficar entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 50 e 100 milímetros no dia.

Em parte da região Norte, da Serra e do Noroeste, há alertas de temporais, com chuva de moderada a forte, que também pode vir acompanhada de raios e ventos em torno de 70 km/h.

Já na porção mais Central, no Oeste e em parte da Região Metropolitana, pede-se atenção para chance de pancadas, com raios e ventania de até 60km/h. Os acumulados podem variar entre entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no dia.

No decorrer da tarde e da noite, o tempo volta a abrir no Rio Grande do Sul. Além disso, a temperatura mínima segue mais baixa e, ao longo do dia, os índices permanecem mais amenos.

Pinheiro Machado : mínima de 9°C e máxima de 16ºC

: mínima de 9°C e máxima de 16ºC Jaguarão: mínima de 10°C e máxima de 17ºC

mínima de 10°C e máxima de 17ºC São Borja: mínima de 15ºC e máxima de 23°C

Na sexta-feira (6), a atuação de um sistema de alta pressão – que avançou após o deslocamento da frente fria – deve manter a condição de tempo estável em praticamente todo o território gaúcho, com maior nebulosidade na metade Norte e com eventuais chuviscos entre a Região dos Vales, Região Metropolitana e Serra.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (5)

Região Metropolitana

Quinta-feira nublada e com chuva de manhã. À tarde pode garoar e o tempo abre, devagar, à noite. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 15ºC e 20ºC.

Campanha

Dia com predomínio de sol com variações de nebulosidade. Noite de céu limpo. Em Bagé, a mínima chega aos 10ºC e a máxima, aos 16ºC.

Fronteira Oeste

Região deve observar sol e algumas nuvens ao longo do dia. À noite, pode formar-se nevoeiro. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 14ºC e 21ºC.

Litoral Norte

Tempo chuvoso durante o dia. À noite, a precipitação para e as nuvens diminuem. Em Tramandaí, a mínima atinge os 16ºC e a máxima, os 19ºC.

Litoral Sul

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Rio Grande, o dia começa com 13ºC e pode chegar aos 17ºC.

Região Central

Quinta-feira com predomínio de sol entre muitas nuvens. À noite, nebulosidade continua. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 14ºC e 19ºC.

Região Norte

Previsão aponta que o dia terá pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 15ºC e 20ºC.

Região Noroeste

Região deve observadar pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Em Santa Rosa, o dia começa com 16ºC e pode chegar aos 22°C.

Região Sul

Sol aparece entre muitas nuvens durante o dia. À noite, forma-se nevoeiro. Em Canguçu, o termômetro varia entre 9ºC e 16ºC.

Serra

Chuva ocorre logo pela manhã e se estende pela tarde. À noite, tempo seco. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 13ºC e 18ºC.

