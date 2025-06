Entenda o que é a sensação térmica e por que algumas vezes sentimos mais frio do que os termômetros marcam

Localidade de Espraiado, no interior de Soledade. Kaissar Mansour / Arquivo pessoal

Nesta terça-feira (24), dia de São João, o RS amanheceu abaixo de zero. São José dos Ausentes, na Serra, registrou temperatura de -4,2°C às 6h. A sensação térmica, porém, era de -16,2°C, ou seja, 14ºC de diferença entre o que os termômetros marcavam e a temperatura percebida naquele dia. No norte do Estado, Soledade marcou -1,8°C, com sensação térmica de -10,4°C nas primeiras horas da manhã. Em Santa Catarina, a cidade de Urupema, na serra do Estado vizinho, honrou o título de Capital Nacional do Frio durante o amanhecer. Com mínima de -8,06ºC, a sensação térmica na cidade chegou a marca de -29ºC por volta das 4h, conforme a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri).

Mas afinal, o que é a sensação térmica e o que a influencia?

De acordo com Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo, a sensação térmica é a temperatura aparente que o nosso corpo sente quando está exposto a determinadas situações de umidade do ar e velocidade do vento. A temperatura real do ar combinada com esses fatores faz com que nosso corpo sinta que está mais frio ou mais quente.

De forma geral, o ar excessivamente úmido pode aumentar tanto a sensação de calor quanto a de frio. Em um dia frio e nublado, a sensação térmica será de temperatura mais baixa do que os termômetros realmente marcarem. Já em um dia quente e úmido, mesmo sem muito sol, a sensação será de mais calor.

— Imagine uma pessoa em Palmas, capital do Tocantins, numa tarde com 35°C, mas um ar muito seco, com umidade relativa em torno de 25%, às 15h. No mesmo horário, outra pessoa está no Rio de Janeiro, em meio a um ar quente e úmido. A temperatura no Rio de Janeiro também é de 35°C às 15h, mas a umidade relativa do ar em uma determinada região está em 55%. A sensação térmica em Palmas era de 34°C, ligeiramente menos quente do que o termômetro realmente marcava. No Rio de Janeiro, a sensação térmica era de 43°C! O que fez toda a diferença na sensação do corpo foi o nível de umidade no ar — explica Josélia.

Mas quando falamos em sensação térmica de frio, o vento é o principal fator que interfere na temperatura percebida. O movimento do ar "rouba" o calor do corpo, então, quanto mais vento, mais calor se perde.

— Um exemplo fácil de perceber isso é quando andamos de motocicleta. Já parou para pensar por que quem anda de moto está sempre com roupas grossas e muitas vezes de couro? É que, além da roupa proteger contra pedrinhas e outros objetos que podem bater no motorista e no carona, tem a diminuição da temperatura causada pelo vento — destaca a meteorologista.

Além dessas circunstâncias, fatores individuais podem afetar na temperatura sentida, como gordura corporal, tamanho, características metabólicas, uso de remédios etc. O que também interfere na sensação de mais ou menos frio é a quantidade de vestimenta usada para encarar as baixas temperaturas.

Como a sensação térmica é calculada?

A sensação térmica de calor (formalmente chamada de índice de calor) e a sensação térmica de frio são temperaturas obtidas por meio de fórmulas físico-matemáticas, que estão disponibilizadas em calculadoras pré-prontas. É o caso da calculadora disponibilizada pelo Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina.