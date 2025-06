De quase 44°C à marca negativa: o que explica a variação de temperatura em Quaraí

Município da Fronteira Oeste tem 23,5 mil habitantes. Prefeitura de Quaraí / Divulgação

Quaraí, na Fronteira Oeste, tem liderado as listas de temperaturas extremas no Rio Grande do Sul neste ano. Foi o município protagonista da onda de calor vivida no Estado no verão, ao atingir 43,8°C em 4 de fevereiro, a maior marca do país em 2025.

Mesmo antes do início do inverno, Quaraí está entre as cidades gaúchas que já registraram temperaturas negativas: -0,1°C, na terça-feira (10).

— Esses extremos são comuns na região e ocorrem devido à posição geográfica continental do município, ou seja, no interior da América do Sul, longe dos efeitos oceânicos. Por isso, observamos alterações significativas nas massas de ar em função da umidade. Não existe um fenômeno que explique essa variação, e sim a localização do município — explica Murilo Lopes, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

A menor temperatura já registrada na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Quaraí foi -6,3°C no dia 8 de junho de 2012 — o equipamento começou a operar em outubro de 2007. No ano passado, foram 11 registros negativos, o menor, -4°C, em 9 de julho.

— Durante o inverno, o ar seco, associado às massas frias, chega com frequência em Quaraí, porque o vento é calmo e não há efeitos de umidade. Assim, esse ressecamento intenso na madrugada favorece a perda de energia e o resfriamento da superfície — acrescenta Lopes.

Os registros de temperaturas extremas têm se tornado mais frequentes no município. Das 25 marcas de 40°C ou mais registradas na estação do Inmet, 24 foram contadas a partir de 2022.

O destaque é a onda de calor de janeiro e fevereiro deste ano, na qual fez o município registrar oito das 10 maiores temperaturas do país em aferições de estações do Inmet.

— Quaraí tem uma posição bastante estratégica para a ocorrência desses fenômenos. Ao longo dos últimos anos, tivemos ondas de calor intenso, cujo centro dessa massa quente foi o oeste do Rio Grande do Sul, onde fica o município. Do ponto de vista climático, também temos observado a potencialização de eventos extremos, como ondas de calor e chuva extrema — acrescenta Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo.

Segundo ele, as baixas temperaturas fazem parte das características da região.

— Quaraí fica na rota das frentes frias, que ocorrem no outono e no inverno no Brasil. Por consequência, agora já começamos a vê-las com frequência. As ondas de frio são comuns da região sul do país, então é algo normal (temperaturas negativas). Também há características na geografia do município que potencializa o resfriamento na região centro-sul brasileira, ficando Quaraí no centro do frio significativo — pontua.

Cinco menores temperaturas registradas em Quaraí

08/06/2012: -6,3°C

21/08/2020: -5°C

06/07/2019: -5°C

07/06/2012: -5°C

04/07/2011: -5°C

Cinco maiores temperaturas registradas em Quaraí

04/02/2025: 43,8°C

03/02/2025: 42,5°C

23/01/2025: 42,4°C

05/02/2025: 42°C

12/01/2022: 41,5°C