Como fica o tempo no RS após semana de frio intenso e neve

Depois de uma semana com temperatura baixa e registro de neve, o frio dá uma trégua no Rio Grande do Sul. O Estado deve ter um clima ameno nesta semana, com máximas que podem atingir os 20ºC.

A tendência é de que os dias amanheçam com maior presença de frio, seguindo com elevação de temperaturas à tarde. Os termômetros devem voltar a cair durante as noites.

Logo na segunda-feira (2), conforme a Climatempo, uma área de baixa pressão vinda do Paraguai deve estimular o aparecimento de nuvens carregadas e chuva forte na divisa entre o RS e Santa Catarina, no Norte do Estado. Essa chuva concentrada, que poderá acarretar em tempestades na região, deve se espalhar para o RS ao longo da semana, exceto no extremo Sul.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, a segunda-feira deve ser de temperaturas mais agradáveis do que as observadas na semana anterior, analisa Murilo Lopes, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). As mínimas beiram os 10ºC e as máximas seguem a faixa dos 20ºC.

Há chance de geada ao amanhecer na Campanha, enquanto o Noroeste terá tempo mais firme e poderá registrar até 22ºC à tarde.

A terça-feira e a quarta-feira devem seguir o mesmo padrão da segunda em todas as regiões do Estado, mas com maior presença de chuva.

O tempo pode ficar mais seco mais perto do final de semana, alerta Lopes:

— A partir de quinta-feira, começa a ingressar um pouco de ar mais seco pelo sul gaúcho. Então, a tendência da segunda metade da semana é ser marcada pelo tempo mais firme.

Início do inverno com temperaturas na média

O início de junho marca a transição para o inverno, e as previsões para o mês indicam temperaturas dentro da média histórica do período, na casa dos 12ºC.

De acordo com Lopes, a chuva também deve se manter dentro da média, com acumulados de cerca de 200 milímetros e maior intensidade no Norte.