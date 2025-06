Como é a construção de uma casinha de joão-de-barro? Fotógrafo de Zero Hora registra meses de observação em vídeo

Na manhã limpa de 31 de março, a luz outonal suavemente dourada filtrava-se pelas árvores da Rua Padre Reus, em Porto Alegre. Era uma caminhada comum, dessas que costumo fazer antes do dia pegar pressa. Mas algo quebrou o ritmo habitual: um movimento no alto de um poste. Pouso breve, decolagem ágil, pequenos corpos em voo. Era um casal de joões-de-barro.

Não tinha câmera ou tripé comigo. Só os olhos atentos e a escuta aberta. Ali, sobre a curvatura do braço do poste, um pequeno acúmulo de barro fresco começava a insinuar a forma de uma morada.

A construção ainda era um esboço, pouco maior do que um prato raso, mas já carregava intenção. O lugar — alto, urbano, barulhento — parecia, à primeira vista, inusitado. Algo naquele gesto me atravessou imediatamente. Vi ali não apenas o começo de um ninho, mas o possível começo de uma história a ser contada.

Decidi acompanhar, dia após dia, a construção daquela casa de barro suspensa. E, com ela, documentar também o tempo, os silêncios, o entorno da cidade que cresce ao redor, os rituais de trabalho dos pássaros, suas pausas e persistências.

Uma espécie de diário de campo, visual e escrito, onde o cotidiano desses dois construtores se entrelaçaria com as estações, com a arquitetura da natureza, com a vida que acontece mesmo quando quase ninguém está olhando.

Dias depois, sob o sol da tarde, lá estavam eles novamente. Um dos joões chegou primeiro, com barro no bico. Aplicava a mistura com movimentos precisos — circulares, laterais, quase esculturais.

Logo veio o outro. Revezaram-se com ritmo e cumplicidade. Modelavam o interior do ninho com o bico e o peito, como se esculpissem de dentro para fora um abrigo para o futuro. A cada visita, um novo detalhe. Um reforço na parede sul. Um giro para testar o espaço interno. Um silêncio prolongado. Ou um canto breve, marcando presença.

Com o passar dos dias, ficou claro: o que parecia um simples acúmulo de barro era, na verdade, uma obra. Em cada gesto dos joões-de-barro havia cálculo e adaptação. Cada pausa era parte do processo. Até os dias em que não trabalharam revelavam significado — fossem dedicados à higiene, à observação ou apenas à espera da chuva que amolecesse novamente o solo.

Em um desses momentos, notei: o tempo dos pássaros não é o nosso. Eles não têm pressa, mas têm propósito. E, de alguma forma, acompanhar essa construção se tornou também um exercício de escuta e presença. Aprendi com eles que até o barro carrega memória, que cada camada tem história e que, muitas vezes, os encontros mais significativos não fazem barulho.

Desde o dia 31 de março, foram 13 visitas. E o que posso dizer é que foi um aprendizado imenso.

Esses dois pequenos pássaros me ensinaram muito sobre harmonia com a natureza. Eles não a ferem, não a forçam — apenas a utilizam com sabedoria. Usam o sol a seu favor, constroem com o barro, moldam com o bico, respeitam os ventos. Edificam seu ninho com a entrada posicionada estrategicamente, protegida do lado onde o vento é mais forte. Tudo pensado, tudo com sentido.

O que vi aqui foi um casal que trabalha junto, incansavelmente. Após a explicação da bióloga Juliana Vaz, compreendi ainda mais: os joões-de-barro são monogâmicos. Formam um par para a vida toda. Só buscam outro parceiro se um deles morrer. Isso ressignificou o que eu estava observando: ali não era apenas construção — era parceria, era vínculo, era permanência.

Espero que esse diário desperte algo em quem o ler. Que nos inspire a valorizar o essencial, a aprender com o simples, a respeitar o tempo, a natureza, a companhia. Foram dias silenciosos, mas cheios de sentido. Testemunhar a engenhosidade e a cumplicidade desses dois animaizinhos foi um privilégio. E me deixou, mais uma vez, com a certeza de que observar também é uma forma de aprender — e de se transformar.

O Arquiteto Alado

Chamam-no de joão-de-barro, mas poderia muito bem ser chamado de engenheiro, arquiteto ou artesão do vento. Pequeno em tamanho, discreto na plumagem terrosa que o camufla entre os galhos e postes, é um gigante em engenhosidade. Seu talento construtivo já virou símbolo — e, para quem observa de perto, é também poesia em movimento.

O joão-de-barro não constrói apenas um ninho. Ele ergue uma casa. Usa barro, palha e o próprio bico como espátula. A cada voo, carrega uma porção do mundo. Gota a gota, pedaço a pedaço, molda sua morada como quem conhece profundamente os ciclos da terra e do tempo. A construção pode durar 20 dias, algumas semanas até meses, variando conforme o clima e a disponibilidade de material. Não há pressa: há precisão.

A casa, geralmente com duas câmaras, parece uma pequena escultura orgânica, um forno de barro redondo, posicionado em postes de luz, cercas ou árvores. É resistente à chuva, ao sol forte e, se possível, ao vento — porque há quem diga que o casal orienta a entrada da casa sempre para o lado oposto do vento predominante. Uma sabedoria ancestral, intuitiva, gravada no instinto.

Mais do que abrigo, o ninho é o palco da vida. Ali, os ovos serão postos, os filhotes crescerão e, por vezes, um novo ninho será construído logo ao lado, no ciclo do tempo. O casal é fiel. Trabalha junto, dia após dia, como se cada palha encaixada fosse também uma promessa de permanência.