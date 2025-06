Com previsão de elevação rápida de rios, prefeituras e governo do RS se reúnem para tratar das ações de resposta às chuvas

A expectativa é que as chamadas respostas hidrológicas — as cheias dos rios — comecem a partir da noite de amanhã.

A avaliação é de que o Vale do Taquari tenha elevação de rios e arroios próximo do que foi na semana passada, mas que os rios dos vales do Caí, Sinos e Paranhana tenham uma alta ainda maior do que a anterior.