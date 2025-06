Cidade do RS registra neve na madrugada e cancela aulas por causa do frio

Cidade de Pinheiro Machado registrou neve na madrugada desta terça-feira (24). Arthur Araújo / Reprodução

A cidade de Pinheiro Machado, na região da Campanha do Rio Grande do Sul, registrou neve na madrugada desta terça-feira (24), segundo a Climatempo. Por volta da 1h, quando a temperatura na cidade estava em torno dos 2ºC, moradores gravaram flocos caindo do céu.

Por conta do frio, que deve se manter nos próximos dias, de acordo com a Climatempo Meteorologia, a prefeitura da cidade anunciou a suspensão das aulas da rede municipal entre quarta (25) e sexta-feira (27). Na zona rural, a suspensão dura até sábado (28).

A prefeitura também informou que distribuirá sopão para a comunidade em vulnerabilidade até sexta. Cada um deve levar seu pote para poder pegar o alimento.

Cobertores também serão distribuídos para a população em situação de vulnerabilidade social. Nos três dias, a distribuição da sopa e de cobertores acontecerá entre 16h e 17h.

Veja vídeo da neve

Frio no RS

A terça-feira (24) foi de muito frio em todo o território do Rio Grande do Sul. O Estado passa pela primeira onda de frio do inverno: as temperaturas devem ficar pelo menos 5°C abaixo da média pelo menos até esta sexta-feira (27).

Ao menos 10 cidades da Serra, Norte e Fronteira Oeste tiveram mínimas negativas nesta terça-feira (24). Também houve registro de geada.

São José dos Ausentes registrou a menor temperatura do RS neste ano: -4,9ºC, conforme a Climatempo Meteorologia. O recorde de frio fez com que um lago congelasse no município.

Em Caxias do Sul, na Serra do RS, uma das pistas da BR-116 precisou ser interditada devido ao acúmulo de gelo na pista. Os termômetros marcaram 0ºC ao longo da madrugada e no início da manhã, congelando a pista. Dois acidentes com danos materiais ocorreram na rodovia, causados pela pista escorregadia, conforme a Polícia.