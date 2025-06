Ciclone extratropical no oceano intensifica chuva no RS, diz Climatempo

Uma área de baixa pressão, que trouxe chuva para o Rio Grande do Sul neste sábado (28), deve se desenvolver em um ciclone extratropical no oceano no domingo (29), dando origem a uma nova frente fria, conforme previsão da Climatempo Meteorologia. Com isso, a previsão é de chuva intensa ao longo do domingo. O governo do Estado alerta para risco de novas enchentes.