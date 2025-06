Chuva pode ultrapassar a média esperada para todo mês neste final de semana no RS

Áreas de Eldorado do Sul sofrem com inundações em razão da chuva da semana anterior. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul está em alerta para a quantidade de chuva prevista para este final de semana no Estado. Entre o sábado (28) e o domingo (29), em menos de 24 horas, os volumes de água podem ultrapassar a média histórica de todo o mês de junho.

De acordo com a Climatempo, a chuva mais intensa é esperada para o norte do Estado, entre as Missões, o Norte, a Serra e o Litoral Norte. Volumes expressivos também são esperados na Região Metropolitana, na Costa Doce, no Litoral Médio, no Oeste e na Região Central. Em algumas localidades, pode chover próximo a 200 milímetros. A média para o mês não passa de 150 milímetros.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil estão com alertas de grande perigo em vigor, apontando para um elevado risco de alagamentos e transbordamentos de rios, além de deslizamentos de encostas.

— Os maiores volumes são esperados principalmente nos locais banhados pelas bacias do Guaíba, do Alto Jacuí, Taquari-Antas, Rio Pardo, Cai, Sinos e do Gravataí. Essa quantidade de chuva geralmente já provoca impacto nas cidades em condições normais. Como já tivemos chuva na última semana, esse cenário pode acarretar em problemas maiores — alerta Henrique Repinaldo, meteorologista do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

Repinaldo destaca que esse cenário será motivado por um sistema de baixa pressão, que irá contribuir para umidade sobre o Estado. Essa condição irá impulsionar a formação de um ciclone extratropical, que dará origem a uma nova frente fria.

Como será o sábado

A Climatempo aponta que, ainda na manhã de sábado, alguns núcleos de chuva forte devem avançar sobre as Missões e o Noroeste. No decorrer das horas, haverá condições para pancadas fortes, acompanhadas por raios, ventos e eventual queda de granizo na maior parte da metade norte do Rio Grande do Sul, ampliando a área de atenção para a Serra e o Litoral Norte.

À medida que o sistema se desloca, a instabilidade chega à Região Metropolitana, à Costa Doce, ao Litoral Médio, ao Oeste e à Região Central e dos Vales. Não está descartada chuva intensa com volumes expressivos.

Em Roca Sales, no Vale do Taquari, a Climatempo estima que chova até 99,18 milímetros de chuva apenas no sábado. A média histórica para todo o mês de junho na cidade é de 128 milímetros. Em Barros Cassal, na Região Central, os volumes ficam próximos a 94,74 milímetros. A média é 139 milímetros para todo junho.

Conforme o meteorologista Henrique Repinaldo, da UFPel, a condição será mais intensa entre a tarde de sábado e a manhã de domingo.

Leia Mais Imagens de satélite mostram danos da enchente no Rio Grande do Sul; veja

Como será o domingo

No domingo, as pancadas devem se espalhar pelo território gaúcho – não sendo descartados eventuais temporais isolados – e acompanhadas por raios e queda de granizo.

De acordo com a Climatempo, por conta do caráter mais persistente da chuva, o destaque para acumulados mais elevados continua para Missões, Noroeste, Centro-Norte, Região Metropolitana e Serra, com atenção maior para a Região dos Vales e o Litoral Norte.

Em Não-Me-Toque, no norte do Rio Grande do Sul, o volume pode chegar a 78,53 milímetros. Ou seja, em um dia, o acumulado pode ultrapassar mais da metade do valor médio do mês inteiro, que é de 142 milímetros.

Áreas mais ao sul do Estado também seguem com tempo instável, com potencial para chuva forte, mas sem expectativa de grandes acumulados.

Para o fim do dia, a instabilidade perde força, mas o deslocamento do sistema meteorológico deve provocar fortes rajadas de vento sobre toda a metade sul, Região Metropolitana, Nordeste e Faixa Litorânea. O Inmet também está com alerta para essa condição.

— A partir da tarde de domingo, essa chuva começa a diminuir, e haverá redução de nebulosidade. Mas, passado a chuva, com o ciclone já sobre o oceano, ele vai produzir ventos de sul, podendo formar rajadas acima de 50 km/h sobre a Laguna dos Patos — pontua Repinaldo.

A condição é vista como mais um sinal de alerta, já que pode levar a episódios de represamento, levando a uma maior elevação do Guaíba.

— Estamos em estado de atenção: primeiro pelo sistema de drenagem de toda a bacia do Guaíba, que está acima do normal e vai acabar recebendo chuva volumosa. Além disso, tem o fator vento, que é desfavorável — diz o especialista.

Leia Mais Chuva e vento podem fazer Guaíba ultrapassar pico da última semana, alertam hidrólogos

Volume previsto para o final de semana comparado à média histórica do mês

Porto Alegre - 100,4 milímetros; média histórica para todo mês de junho é de 115 milímetros

média histórica para todo mês de junho é de Muçum - 165,3 milímetros; média histórica para todo mês de junho é de 128 milímetros

média histórica para todo mês de junho é de Três Coroas - 173,2 milímetros; média histórica para todo mês de junho é de 133 milímetros

média histórica para todo mês de junho é de Capão da Canoa - 167,5 milímetros; média histórica para todo mês de junho é de 123 milímetros

média histórica para todo mês de junho é de Gramado - 164,6 milímetros; média histórica para todo mês de junho é de 133 milímetros

média histórica para todo mês de junho é de Nova Petrópolis - 168 milímetros; média histórica para todo mês de junho é de 135 milímetros

média histórica para todo mês de junho é de Teutônia - 159 milímetros ; média histórica para todo mês de junho é de 135 milímetros .

; média histórica para todo mês de junho é de . Sapiranga - 168,5 milímetros; média histórica para todo mês de junho é de 118 milímetros.

Fonte: Climatempo





Como fica a temperatura no final de semana

As temperaturas seguem baixas ao longo do sábado e do domingo, com mínimas que ainda podem se aproximar de 0ºC no início da manhã em áreas mais elevadas.

Confira como fica o tempo na sua região no sábado (28)

Região Metropolitana

O sábado começa com sol, seguido pelo aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa. Em Porto Alegre, a mínima será de 8ºC e a máxima, de 16ºC.

Serra

Tempo chuvoso de manhã e temporal à noite. Aberturas de sol podem ocorrer à tarde, com pancadas de chuva. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 8ºC e 15ºC.

Campanha

É esperado um dia de sol entre muitas nuvens, passando a chuvoso à tarde. À noite, a chuva para. Em Bagé, a mínima será de 5ºC e a máxima, de 15ºC.

Fronteira Oeste

Dia chuvoso. À noite, a chuva para e as nuvens diminuem. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 7ºC a 15ºC.

Região Sul

Sol com muitas nuvens passando a chuvoso à tarde. A chuva não para à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 6ºC e 17ºC.

Litoral Norte

Sábado nublado com chuva de manhã e temporal à tarde e à noite. Em Tramandaí, a mínima é de 13ºC e a máxima, de 16ºC.

Região Central

Chuvoso durante o dia e à noite. Em Santa Maria, mínima de 6ºC e máxima de 11ºC.

Região Norte

Tempo severo, com chuva forte e trovoadas de manhã, à tarde e à noite. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 10ºC e 17ºC.

Região Noroeste

Nublado com chuva durante o dia e à noite. À tarde, ocorre temporal. Em Santa Rosa, mínima de 12ºC e máxima de 16ºC.

Litoral Sul

Dia começa com sol e períodos de céu nublado. Noite chuvosa. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 10ºC e 17ºC.

Confira como fica o tempo na sua região no domingo (29)

Região Metropolitana

Domingo será chuvoso durante o dia e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 11ºC e a máxima, de 16ºC.

Serra

Tempo chuvoso durante o dia e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 7ºC e 13ºC.

Campanha

Dia chuvoso. À noite, a chuva para, e as nuvens diminuem. Em Bagé, a mínima será de 6ºC e a máxima, de 11ºC.

Fronteira Oeste

Domingo começa com sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 9ºC a 15ºC.

Região Sul

Chuvoso durante o dia e à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 8ºC e 14ºC.

Litoral Norte

Tempo chuvoso durante o dia e à noite. Em Tramandaí, a mínima é de 13ºC e a máxima, de 17ºC.

Região Central

A previsão indica predomínio de tempo chuvoso durante o dia. À noite, a chuva para e as nuvens diminuem. Em Santa Maria, mínima de 8ºC e máxima de 13ºC.

Região Norte

Nublado com chuva de manhã. Sol e diminuição de nuvens à tarde. Noite com nebulosidade. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 8ºC e 16ºC.

Região Noroeste

Dia começa nublado e com chuva pela manhã. Sol e redução de nuvens à tarde. Noite com muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 10ºC e máxima de 14ºC.

Litoral Sul

Chuvoso durante o dia e à noite. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 10ºC e 15ºC.

*Produção: Carolina Dill