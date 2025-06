Em algumas localidades, chuva pode vir acompanhada de rajadas de vento, descargas elétricas e eventual queda de granizo. Duda Fortes / Agencia RBS

A terça-feira (17) deve ser marcada por tempo instável em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Em algumas regiões, como as Missões e o Oeste, há risco de temporais e de acumulado de chuva que pode chegar a 300 milímetros, mais do que o dobro da média mensal, que é de cerca de 140 milímetros.

Na Região Metropolitana e em parte do centro e norte do Estado, pode haver precipitação de até 200 milímetros — também acima da média para junho, que é de aproximadamente 130 milímetros. Nas demais regiões do RS, a previsão é de até 100 milímetros de chuva.

A Climatempo alerta para o risco de alagamentos e enchentes, além da possibilidade para transbordamento de rios e córregos nos próximos dias.

Já as temperaturas amenas, típicas desta época do ano, devem predominar em todo o território gaúcho.

Baixa pressão atmosférica

Segundo a Climatempo, a instabilidade é provocada por uma área de baixa pressão atmosférica no interior do continente, associada a um "cavado meteorológico" — corrente de vento que ajuda a formar nuvens de tempestade — em deslocamento por níveis médios da atmosfera.

Ao longo do dia, há risco de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e eventual queda de granizo.

Na Serra, o tempo será instável, com grande presença de nuvens desde as primeiras horas da manhã. Até o início da tarde, são esperadas pancadas de chuva moderadas a intensas, com possibilidade de raios e vento. A precipitação deve voltar a ganhar força entre o fim da tarde e o começo da noite.

Confira como fica o tempo na sua região na terça-feira (17)

Região Metropolitana

A precipitação se estende ao longo de todo o dia. Em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC e a máxima, de 18ºC.

Serra

O dia começa ensolarado, mas a chuva chega durante a noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 16ºC e 21ºC.

Campanha

Previsão de chuva ao longo de toda a terça-feira. Em Bagé, a mínima é de 15ºC e a máxima, de 18ºC.

Fronteira Oeste

As pancadas de chuva ocorrem pela manhã e à noite, com risco de temporal. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 17ºC a 20ºC.

Região Sul

Chove pela manhã e à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 15ºC e 21ºC.

Litoral Norte

Chuva ao longo de todo o dia. Em Tramandaí, a mínima é de 16ºC e a máxima, de 23ºC.

Região Central

Previsão de chuva durante toda a terça-feira. Em Santa Maria, mínima de 17ºC e máxima de 22ºC.

Região Norte

A chuva começa pela manhã e segue à tarde e à noite. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 17ºC e 23ºC.

Região Noroeste

Sol com muitas nuvens, passando a nublado com chuva a partir do fim da manhã. Tarde e noite chuvosas. Em Santa Rosa, mínima de 19ºC e máxima de 23ºC.

Litoral Sul

Chuva forte pela manhã, com sol e diminuição de nuvens à tarde. A noite será de muitas nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 16ºC e 19ºC.