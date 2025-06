Cheia dos rios no RS: como está a medição na noite deste sábado

Imagem do Guaíba no Cais Mauá na quarta-feira (25). Jonathan Heckler / Agencia RBS

A instabilidade segue sobre a maior parte do Rio Grande do Sul na noite deste sábado (28), e a atenção em relação ao nível dos rios se mantém.

Pelo menos quatro alertas da Defesa Civil do Rio Grande do Sul seguem em vigência. Um, vigente até 21h30min deste domingo (29), indica elevação do Rio Caí e risco alto de inundação de São Sebastião do Caí a Montenegro. Outro, com a mesma vigência, cita o Rio Taquari, indicando elevação de Encantado a Taquari. Há também alerta, até a noite de domingo, em relação ao Rio Paranhana, com risco mais alto de Três Coroas a Taquara.

Um outro alerta, com vigência até 23h30min deste domingo, indica lenta elevação do Rio dos Sinos, com risco alto de Campo Bom a São Leopoldo.

Leia Mais Acumulado de chuva pode superar 100 milímetros em regiões do RS na noite deste sábado, alerta Defesa Civil

A previsão indica que, em algumas regiões, o acumulado pode superar os 100 milímetros.

No final desta noite, Rio Gravataí, Rio dos Sinos e Rio Caí apresentam elevação (veja os dados abaixo).

Saiba como estão as medições

Guaíba

A medição das 22h deste sábado, realizada no Cais Mauá, indica que o nível do Guaíba estava em 2m53cm. O número representa uma redução de seis centímetros em relação ao valor das 13h.

Uma redução de cinco centímetros é vista no ponto de medição na Usina do Gasômetro, onde a régua indicava 3m10cm às 22h deste sábado.

Nos dois casos, o Guaíba se encontra acima das cotas de alerta usadas como referência, que são de 2m30cm no Cais e de 3m na Usina, conforme a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, com base em dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico.

Por outro lado, as medições seguem abaixo das cotas de inundação, que são de 3m no Cais e de 3m60cm na Usina.

Leia Mais Previsão de mau tempo no fim de semana deixa regiões do RS em alerta por risco de inundações e deslizamentos

Rio Gravataí e Rio dos Sinos

Na Região Metropolitana, o Rio Gravataí, na cidade de mesmo nome, marcava 4m44cm na medição das 22h. O valor representa aumento de um centímetro em relação ao nível das 14h deste sábado.

Em São Leopoldo, o Rio dos Sinos estava em 4m42cm na medição das 22h, o que representa aumento de dois centímetros desde o início da tarde.

Os dois rios seguem acima das cotas de alerta, que é de 3m75cm no caso do Rio Gravataí e de 4m no Rio dos Sinos, mas abaixo das cotas de inundação (4m75cm e 4m50cm, respectivamente).

Rio Caí

No Vale do Caí, em Montenegro, o Rio Caí estava em 3m87cm, na medição das 23h. A cota de alerta é de 4m — a última vez em que a água ficou acima desta marca foi na manhã deste sábado. Ainda assim, na comparação com o início da noite, houve aumento de quatro centímetros.

Já em São Sebastião do Caí, a água voltou a ultrapassar o nível de atenção (o primeiro a exigir maior cuidado) após as 22h. Na medição mais recente, das 23h, a água estava em 5m11cm. A cota de inundação neste ponto é de 10m50cm. Apesar disso, em relação ao início da noite, houve aumento de 28 centímetros.

Rio Taquari

O nível do Rio Taquari ainda exige atenção na cidade de Taquari. A medição das 22h45min indica que a água estava em 6m26cm — isto é, ainda dentro da cota de atenção (que é a partir dos 4m), mas abaixo da cota de inundação, que é de 8m50cm.

No início da tarde, às 13h, a medição indicava 6m43cm, ou seja, houve redução desde então.

Rio Uruguai

Na Fronteira Oeste, o Rio Uruguai segue elevado em alguns pontos. Em Uruguaiana, onde a cota de inundação é de 8m50cm, a medição das 23h30min deste sábado exibia 10m98cm — uma redução de seis centímetros em relação ao valor das 13h30min.

Em Itaqui, a água também está acima da cota de inundação (8m30cm). Na medição das 23h15min, estava em 10m55cm — uma redução de 12 centímetros em relação ao valor das 13h15min.

E em São Borja, a medição das 17h exibia 9m3cm — três centímetros acima da cota de inundação. Mas com uma redução em relação ao início da manhã, quando estava em 9m50cm.

Rio Jacuí