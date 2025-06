Alerta de chuva intensa, geada e temperatura baixa: como deve ficar o tempo neste final de semana no RS

Chuva é esperada em áreas do Norte e Noroeste. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A instabilidade retorna em algumas áreas do Rio Grande do Sul neste final de semana, devido à formação e ao deslocamento de uma área de baixa pressão. No sábado (7), haverá condições para pancadas de chuva de fraca a moderada, acompanhadas por eventuais descargas elétricas e ventos – sobre o Norte e Noroeste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta de chuva intensa para munícipios da divisa com Santa Catarina, onde pode ser registrado volumes entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. O comunicado é válido do meio-dia de sábado até o meio-dia de domingo (8).

Extremo norte pode registra chuva intensa no sábado. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Em Porto Alegre, o sábado já deve apresentar maior formação de nebulosidade no céu, mas ainda assim o sol aparece e não chove.

Chance de geada no sábado

No extremo Sul, a atuação de uma massa de ar polar deve manter a condição de tempo firme e a temperatura mais baixa. Além disso, ainda no início da manhã, haverá condições para geada fraca em alguns pontos da Campanha, Costa Doce e em pontos mais altos da Região Sul.

O Inmet está com aviso de potencial de perigo para o fenômeno, apontando que pode ocorrer entre as 4h e as 7h. Há risco leve para as plantações.

Aviso do Inmet para geada abrange parte do Sul, da Campanha, do Centro e da Serra. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Como fica o tempo no domingo

A circulação de umidade vinda do oceano deve favorecer a ocorrência de pancadas de chuva isoladas com fraca a moderada intensidade em áreas da Serra, do Litoral Norte e da Região Metropolitana no domingo (8). Em todo o território gaúcho, a temperatura permanece mais baixa durante o dia.

Na região serrana, por exemplo, o dia já pode amanhecer sob registros de chuva em alguns municípios. No decorrer das horas, a instabilidade segue atuando, condicionando a ocorrência de pancadas com fraca a moderada intensidade.

Nas demais porções, a presença da massa de ar polar sobre o Estado mantém a condição de tempo firme ao longo do dia. Em pontos da Campanha Gaúcha, Oeste e em áreas mais altas do Sul Gaúcho, o amanhecer pode contar com a formação de geada.

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (7)

Região Metropolitana

Sábado de sol entre poucas nuvens. Tarde ensolarada. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 9ºC e 16ºC.

Campanha

A previsão do tempo para sábado é de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, a mínima chega aos 6ºC e a máxima, aos 17ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol com variações de nebulosidade. Noite com pancadas de chuva. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 9ºC e 19ºC.

Litoral Norte

Predomínio de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Tramandaí, a mínima atinge os 10ºC e a máxima, os 17ºC.

Litoral Sul

Região deve observar sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Rio Grande, o dia começa com 8ºC e pode chegar aos 16ºC.

Região Central

É esperado um sábado de sol entre muitas nuvens. À noite, o céu ainda fica com nebulosidade. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 8ºC e 17ºC.

Região Norte

Previsão de sol o dia todo, com nuvens de manhã. À noite, pancadas de chuva. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 9ºC e 20ºC.

Região Noroeste

Sábado de sol, com nevoeiro ao amanhecer. O céu fica com muitas nuvens à tarde e à noite chove. Em Santa Rosa, o dia começa com 10ºC e pode chegar aos 22°C.

Região Sul

Dia de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Canguçu, o termômetro varia entre 5ºC e 16ºC.

Serra

Região deve observar sol entre muitas nuvens durante o dia. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 5ºC e 16ºC.

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (8)

Região Metropolitana

Domingo de sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Há possibilidade de ocorrência de pancadas de chuva. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 11ºC e 17ºC.

Campanha

A previsão do tempo para domingo é de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Bagé, a mínima chega aos 5ºC e a máxima, aos 15ºC.

Fronteira Oeste

Sol é esperado o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 8ºC e 19ºC.

Litoral Norte

Região deve observar sol com variações de nebulosidade. Há possibilidade de ocorrência de pancadas de chuva. Noite de céu limpo. Em Tramandaí, a mínima atinge os 13ºC e a máxima, os 19ºC.

Litoral Sul

Domingo será de sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Rio Grande, o dia começa com 11ºC e pode chegar aos 16ºC.

Região Central

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 7ºC e 16ºC.

Região Norte

Domingo de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 11ºC e 13ºC.

Região Noroeste

Região deve observar sol entre algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com nebulosidade. Em Santa Rosa, o dia começa com 10ºC e pode chegar aos 18°C.

Região Sul

A previsão do tempo para domingo é de sol entre algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Canguçu, o termômetro varia entre 7ºC e 14ºC.

Serra

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Há possibilidade de ocorrência de pancadas de chuva. Noite de céu limpo. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 7ºC e 14ºC.

*Produção: Carolina Dill