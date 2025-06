Acumulado de chuva pode superar 100 milímetros em regiões do RS até a manhã de domingo; há risco de deslizamentos, alerta Defesa Civil

Há alerta para risco de inundação no Rio Taquari. Renan Mattos / Agencia RBS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou o alerta sobre previsão de chuva forte e intensa entre a noite deste sábado (28) e manhã de domingo (29), além do risco de inundações. Em algumas regiões, o acumulado pode superar os 100 milímetros. Também há risco de deslizamentos de solo e rochas em 28 municípios (veja lista abaixo).

O alerta é válido para as regiões Noroeste, Centro-Norte, Metropolitana, Vales, Serra e Litoral Norte e pode ser acompanhada de raios e temporais.

Chuva neste sábado

Neste sábado (28), o aprofundamento da área de baixa pressão sobre o Estado, aliado ao fluxo de umidade do norte do país, favorece a chuva em áreas da metade norte do RS.

Os acumulados variam entre 50 mm e 90 mm nas regiões Noroeste, Norte, Metropolitana e Litoral Norte, podendo superar 100 mm, especialmente durante a noite, nos Vales, no Noroeste, no Centro-Norte e na Serra. Nas demais regiões, os volumes de chuva ficam entre 10 mm e 40 mm.

Também há risco de temporais com granizo e de rajadas de vento acima de 70 km/h no noroeste, no nordeste e no norte do Estado, bem como em parte da Serra.

Leia Mais Projeção aponta risco de nova inundação na Região Metropolitana após chuva intensa neste fim de semana

Situação no domingo

Na madrugada e em parte da manhã de domingo (29), a formação de um ciclone extratropical próximo da costa ainda favorece chuvas intensas e persistentes, acompanhadas de raios e temporais isolados.

Os acumulados variam entre 50 mm e 90 mm nas Missões, no Noroeste, no nordeste, no Norte e na Região Metropolitana, podendo superar, pontualmente, 100 mm nos Vales, na Serra, no Litoral Norte e no Centro-Norte. Nas demais regiões, as chuvas ficam abaixo de 30 mm.

Com a influência do ciclone, as rajadas de vento se intensificam, variando entre 50 km/h e 80 km/h na metade sul do Estado, na Região Metropolitana, na Costa Doce, no nordeste do Estado e em todo o Litoral, deixando o mar agitado.

Leia Mais Previsão indica que nova cheia do Rio Taquari deve superar a da última semana

Há risco de temporais com granizo e rajadas de vento acima dos 70 km/h no Noroeste e no Norte durante a madrugada.

Risco de inundação

A Defesa Civil alerta que, com as chuvas dos últimos dias, os solos na região se encontram muito úmidos, favorecendo respostas hidrológicas rápidas.

Há risco de cheias e inundações de arroios e pequenos rios, além da elevação dos níveis em rios maiores, que devem seguir variando entre limiares de atenção e alerta para inundação. Nessas áreas, também há risco de enxurradas, alagamentos em áreas urbanas e deslizamentos de terra.

Leia Mais Cheia dos rios no RS: como está a medição na noite deste sábado

A condição de inundação é indicada para os seguintes rios:

Ibicuí (Manoel Viana)

Uruguai (São Borja a Uruguaiana)

Jacuí (Dona Francisca, Cachoeira do Sul até o Delta do Jacuí)

Pardo e Pardinho, Taquari (Encantado a Taquari)

Caí (São Sebastião do Caí e Montenegro)

Paranhana (Três Coroas a Taquara);

Sinos (Campo Bom, São Leopoldo até o Delta do Jacuí)

Gravataí (Alvorada e Gravataí)

Guaíba (região das ilhas e cais de Porto Alegre)

Risco de deslizamentos

A Defesa Civil também alertou para o risco de deslizamento de solo e de rochas, acentuados pelo altos volumes de chuva previstos.

A faixa para os eventos relacionados a movimentos de massa se intensifica em áreas de encosta, de forma geral, e, especialmente, nas regiões intermediárias de Caxias do Sul, Passo Fundo e Santa Cruz do Sul-Lajeado (porção norte), com destaque para as regiões Serrana e dos vales do Sinos e do Taquari.

Há possibilidade de ocorrências pontuais de deslizamentos, especialmente em encostas urbanas e nas localidades com cicatrizes de deslizamentos recentes, além de eventuais “quedas de barreira” à margem de estradas e rodovias.

É necessário ficar atento a sinais como:

rachaduras no solo e paredes;

inclinação de árvores e muros;

lama e água que escorrem pelas encostas e cortes de rochas;

barulhos ou vibrações que venham do piso, telhado e paredes.

Caso sejam identificados, o local deve ser evacuado e é preciso acionar a Defesa Civil da cidade ou as forças de resposta: Brigada Militar (190) e Corpo de Bombeiros Militar (193). O retorno ao local só pode ser feito após liberação dos órgãos competentes.

Municípios com maior probabilidade de movimentos de massa