Acumulado de chuva pode chegar a 450 milímetros, diz Eduardo Leite: "É impossível não ter transtornos"

Governador Eduardo Leite concedeu entrevista à rádio Gaúcha nesta quarta-feira. Mauricio Tonetto / Divulgação

Em entrevista à rádio Gaúcha na manhã desta quarta-feira (18), o governador Eduardo Leite detalhou a situação da chuva no Rio Grande do Sul. Segundo Leite, o acumulado em algumas regiões do Estado pode chegar a 450 milímetros nas próximas horas.

— Nós temos regiões do Estado, especialmente na Fronteira Oeste e Noroeste, que já temos um acumulado de cerca de 350 milímetros ao longo dos últimos dias. E, com as chuvas projetadas que a gente tem aí pela frente, pode chegar, pontualmente, aos 450 milímetros — disse em entrevista ao Timeline.

Apesar do cenário, o governador ressalva que a situação não é semelhante à da enchente de maio de 2024, quando, segundo ele, o acumulado ultrapassou mil milímetros em algumas regiões. As projeções são do Centro de Monitoramento do Rio Grande do Sul, embasados em modelos matemáticos que analisam dados meteorológicos.

— Tudo que nos trazem até agora é algo bastante distante do que vivenciamos no ano passado, mas não é algo que não traga transtornos — explicou.

Conforme o governador, duas mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas no Rio Grande do Sul neste momento.

"Impossível não ter transtornos", diz Leite

A chuva dos últimos dias superou o previsto para meses inteiros em alguns municípios gaúchos. Leite observou: