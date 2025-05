Vendaval pode afetar parte do RS até a madrugada de sexta-feira, alerta o Inmet

Rajadas de vento podem chegar aos 60 km/h na área em amarelo no mapa, indica alerta do Inmet válido até a 1h de sexta-feira.

Com o avanço de uma onda de frio sobre o Rio Grande do Sul, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a possibilidade de "vendaval" em diferentes regiões do Estado até a madrugada de sexta-feira (30).