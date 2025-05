Vai nevar no RS? Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira

Frio continua e ganha força pelo Rio Grande do Sul na sexta-feira. Ulisses Castro / Agencia RBS

Após dias de chuva intensa e até com neve, o tempo volta a ficar firme no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (30). O sol aparece em todas as regiões, em alguns pontos entre nuvens. O frio continua, com temperatura mínima ao amanhecer entre -2°C e 9°C. As máximas ficam entre 8°C e 16ºC.

A umidade impulsionou as precipitações invernais, como a neve e a chuva congelada, registradas em São José dos Ausentes e Cambará do Sul, nos Campos de Cima da Serra, na manhã desta quinta-feira (29).

A chance de ocorrerem de novo, porém, é nula. Com o tempo mais seco, os gaúchos vão acordar com outro fenômeno, até mais comum por aqui: a geada branca.

Alertas do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), inclusive, está com alertas, válido até as 7h desta sexta. Há perigo potencial para a ocorrência de geada na maioria das áreas. Dos 497 municípios gaúchos, 411 irão registrar o fenômeno nesta sexta-feira. A exceção fica para a faixa litorânea, parte da Região Metropolitana e do Sul.

No nordeste gaúcho, que abrange os Campos de Cima da Serra, há aviso de perigo por conta da temperatura mais baixa e dos riscos às plantações.

De acordo com a Climatempo, as rajadas de vento continuam soprando sobre o toda a extensão do litoral, mas com menor intensidade. Elas devem oscilar entre 30 e 50 km/h.

A massa de ar polar segue atuando sobre o Estado. Ela irá intensificar o frio e dificultar a elevação da temperatura ao longo do dia.

Tendência para o final de semana

No sábado (31), um sistema de alta pressão atmosférica associado à massa de ar polar manterá o tempo firme sobre todo o Rio Grande do Sul.

No amanhecer, não se descarta novamente a geada. Ao longo do dia, o sol predomina entre algumas nuvens. A temperatura ainda não deve subir.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (30)

Região Metropolitana

Dia será de sol entre algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 6ºC e 15ºC.

Campanha

A sexta-feira terá sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, a mínima chega aos 4ºC e a máxima, aos 14ºC.

Fronteira Oeste

Com possibilidade de geada pela manhã, dia terá predomínio de sol com variações de nebulosidade. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 6ºC e 14ºC.

Litoral Norte

Região deve ter muitas nuvens e chuva isolada apenas pela manhã. Em Tramandaí, a mínima atinge os 9ºC e a máxima, os 15ºC.

Litoral Sul

Tempo será nublado e com chuva pela manhã. À tarde, as nuvens diminuem. Em Rio Grande, o dia começa com 5ºC e pode chegar aos 16ºC.

Região Central

Dia parcialmente nublado, com possibilidade de geada pela manhã. Sol aparece intercalado por períodos de céu nublado. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 6ºC e 15ºC.

Região Norte

Possibilidade de geada ao amanhecer, seguida pelo sol entre muitas nuvens. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 4ºC e 14ºC.

Região Noroeste

Sexta-feira começa com geada. Muitas nuvens são esperadas o dia todo, com aberturas de sol. Em Santa Rosa, o dia começa com 6ºC e pode chegar aos 14°C.

Região Sul

A previsão indica que o dia será de sol e períodos de céu nublado. À noite, muitas nuvens. Em Canguçu, o termômetro varia entre 4ºC e 15ºC.

Serra

Dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam bastante à noite. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 4ºC e 14ºC.

