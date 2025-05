Termômetros marcando 0ºC, chuva forte e neve: veja como fica o tempo nesta quinta-feira no RS

Acumulados de chuva chegam em 20 e 50 milímetros na região metropolitana de Porto Alegre. Duda Fortes / Agencia RBS

A atuação de um ciclone extratropical sobre o oceano segue impulsionando o cenário de instabilidade pelo Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (29). Durante o dia, o Estado fica sob vigência de cinco alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): dois comunicados de chuva intensa, um de declínio da temperatura, um de ventos costeiros, e outro para a possibilidade de neve.

Neve

O alerta do Inmet aponta para a previsão de precipitações invernais durante a madrugada de quinta-feira. O Rio Grande do Sul encontra-se em condições favoráveis para a formação de flocos de neve, já que há muita umidade e a atmosfera ficará muito fria. De acordo com o instituto, o aviso segue em vigor até as 10h, especialmente na Serra.

Embora a chance seja menor, a Climatempo cita ainda pontos da Serra de Sudeste, região próxima à Campanha, mais ao sul do Estado, além de parte do Norte.

Chuva forte

Pela manhã, há previsão de chuva com moderada a forte intensidade no Sul, na Costa Doce, no Litoral Médio, em parte da Região Metropolitana , na Serra, na Região dos Vales e na Região Central.

Conforme a Climatempo, os acumulados variam entre 20 e 50 milímetros por dia, podendo chegar aos 70 milímetros entre o sul do Estado, a Costa Doce e o Litoral Médio. O Inmet alerta para a possibilidade de chegar em 100 milímetros.

Com o passar das horas, o tempo continua instável, mas a chuva vai perdendo força. As pancadas vão se tornando cada vez mais esporádicas.

Ventos

As rajadas de vento constantes continuam e oscilam entre 50 e 80 km/h em áreas da metade Leste. Elas podem atingir os 90 a 100 km/h no Sul, na Costa Doce, no Litoral Médio e no Litoral Norte.

Temperatura reduzida

Com a chegada da massa de ar polar no Rio Grande do Sul, a onda de frio se intensifica. A temperatura mínima varia entre 0°C e 10°C. As máximas ficam entre 3°C e 16°C.

O menor índice é esperado em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, onde os termômetros ficam entre 0°C e 4ºC. O maior deve ser registrado em Torres, no Litoral Norte, com marcas entre 11ºC e 16ºC.

Tendência para sexta-feira

A tendência, afirma a Climatempo, é que o tempo volte a ficar firme na sexta-feira (30). A chuva para com o avanço de um sistema de alta pressão, associado à massa de ar frio.

Apesar disso, o frio fica mais forte, e a temperatura mínima ao amanhecer varia entre -2°C e 9°C, e as máximas entre 8°C e 15°C no Estado.

O dia terá sol entre poucas nuvens em todas as regiões. As rajadas de vento continuam soprando sobre o litoral gaúcho, mas com menor intensidade, oscilando entre 40 e 70 km/h.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (29)

Região Metropolitana

O dia começa nublado, com chuva de manhã e no começo da tarde. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 7ºC e 13ºC.

Campanha

A quinta-feira terá sol, pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Em Bagé, a mínima chega aos 4ºC e a máxima, aos 13ºC.

Fronteira Oeste

Predomínio de sol entre muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 5ºC e 13ºC.

Litoral Norte

Região deve ter um dia nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. Em Tramandaí, a mínima atinge os 9ºC e a máxima, os 11ºC.

Litoral Sul

Tempo será nublado com chuva de manhã. Nuvens diminuem à tarde. Em Rio Grande, o dia começa com 6ºC e pode chegar aos 15ºC.

Região Central

Dia com predomínio de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 6ºC e 13ºC.

Região Norte

Quinta-feira nublada com chuva de manhã. Nuvens diminuem à tarde. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 5ºC e 9ºC.

Região Noroeste

Região deve ter dia nublado com pancadas de chuva. Em Santa Rosa, o dia começa com 6ºC e pode chegar aos 13°C.

Região Sul

Predomínio de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Canguçu, o termômetro varia entre 4ºC e 13ºC.

Serra

Madrugada com céu encoberto e possibilidade de queda de neve. Manhã permanece nublada e com chuva. Nuvens diminuem a partir da tarde. Em Caxias do Sul, as temperaturas ficam entre 2ºC e 9ºC.

