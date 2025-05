Temperatura negativa, geada e até neve: primeira onda de frio chega ao RS nos próximos dias

Previsão inicial aponta para quatro a cinco dias de frio persistente. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Para quem está esperando a chegada do frio, uma boa notícia. O final de maio e a chegada de junho terão dias gelados no Rio Grande do Sul. A entrada de uma nova massa de ar frio de origem polar no Estado, prevista para os próximos dias, terá potencial para derrubar a temperatura.

De acordo com a Climatempo, ao que tudo indica, essa será a primeira onda de frio do ano e deverá causar uma queda mais acentuada dos termômetros. O Rio Grande do Sul poderá registrar temperaturas negativas neste período.

Há chance de os termômetros marcarem menos de 0°C até em regiões onde normalmente não faz tanto frio. Além disso, geada poderá ocorrer de forma mais abrangente sobre o território gaúcho.

Não se descarta a possibilidade de neve, afirma a Climatempo. Assim como a entrada do ar frio, há chance de formação de um ciclone extratropical sobre o oceano, que introduziria a umidade necessária para o fenômeno.

Frio persistente

Já para o meteorologista Daniel Caetano, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), o frio pode não ser tão intenso. Mas será persistente.

— Nesse momento, o que temos previsto de temperatura mínima lá por quinta (29), sexta-feira (30), e sábado (31) é de 7ºC e 8ºC. O que é interessante: estão sendo previstos alguns dias de continuidade com temperatura baixa, algo em torno de quatro e cinco dias com temperatura mínima abaixo de 10ºC — destaca o especialista.

Com a entrada dessa massa de ar fria e seca, esperamos a queda da temperatura principalmente pela manhã DANIEL CAETANO, METEOROLOGISTA DA UFSM

Frio vem após a chuva

De sábado (24) até a quarta-feira (28), a passagem de uma nova frente fria trará chuva intensa. Depois do afastamento desse sistema, a massa de ar frio e seco entra no Estado pela Campanha e vai influenciar na queda da temperatura em todas as regiões gaúchas.

Nos dias 29 e 30 de maio, esse ar frio já deve provocar uma queda expressiva da temperatura.

— Com a entrada dessa massa de ar fria e seca, esperamos a queda da temperatura principalmente pela manhã. No período da tarde, com uma baixa nebulosidade, já observarmos uma temperatura agradável — pontua o meteorologista Daniel Caetano.

Conforme a Climatempo, esse cenário segue nos dias 31 de maio e 1º de junho, à medida em que o ar frio vai sendo empurrado para as regiões sudeste e centro-oeste do Brasil.

As projeções são iniciais e podem sofrer mudanças, considerando as condições reais do tempo observadas sobre o país e sobre a América do Sul. O mesmo é ponderado pelo meteorologista Daniel Caetano:

— A previsão do tempo tem um horizonte, conseguimos enxergar com uma melhor qualidade até cinco dias. Acima desse prazo, é uma tendência do que os modelos estão apontando.

Por que não ficou frio até agora

Em outros anos, o frio costumava ser mais frequente já em abril ou no início de maio. Este ano, se observou um certo "atraso" na sua chegada.

O meteorologista Daniel Caetano, da UFSM, pontua que um dos motivos para essa condição foi a ocorrência de muitas ondas de calor no Brasil, principalmente na porção central do país.

— As massas de ar quente que ficaram paradas na região central do Brasil impediram a entrada dessas massas de ar frio e seco sobre o Rio Grande do Sul. Algumas passaram muito ao Sul e pela Região Central da Argentina, e foram para o oceano. Não tivemos tanta incursão de massas de ar frio e seco atuando sobre o Estado ao longo desse ano — destaca.

*Produção: Carolina Dill