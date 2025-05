Sem neve, mas com muito frio: RS pode ter geada em 417 dos 497 municípios neste fim de semana

Depois da neve, geada deve marcar amanhecer no RS neste sábado. Antonio Valiente / Agencia RBS

Mesmo sem chance de neve, o Rio Grande do Sul tem previsão de muito frio e geada em praticamente todas as regiões neste final de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 417 dos 497 municípios gaúchos podem registrar o fenômeno no amanhecer.

Tanto no sábado (31) quanto no domingo (1º), o sol vai predominar. Em alguns momentos, entre nuvens, mas não há chance de chuva em nenhum ponto.

Alerta de geada

O Inmet está com um alerta em vigor de perigo potencial para formação de geada, válido da meia-noite até as 7h de sábado. O comunicado aponta ainda para a queda da temperatura e para a possibilidade de danos às plantações.

A previsão de geada para municípios da Região Central, Fronteira Oeste, Norte, Nordeste e parte da Serra.

Como será o fim de semana

Segundo a Climatempo, a massa de ar polar continua atuando sobre o Rio Grande do Sul. Ela manterá o frio durante todo o final de semana e vai dificultar que as temperaturas subam. A menor mínima prevista é de 3ºC em Guaporé, na Serra. A maior máxima do Estado é esperada em Muçum, no Vale do Taquari, com 18ºC

No sábado (31), o dia será marcado pelo sol entre nuvens, aponta a Climatempo.

Guaporé: mínima de 3ºC e máxima de 17ºC

mínima de 3ºC e máxima de 17ºC Muçum: mínima de 5ºC e máxima de 18ºC

mínima de 5ºC e máxima de 18ºC Imbé: mínima de 11ºC e máxima de 17º

No domingo (1º), o sistema de alta pressão que está influenciado o tempo no Rio Grande do Sul segue atuante, mantendo assim a presença da massa de ar polar. O início do dia ainda pode contar com geada em diversas regiões, como a Campanha, a Serra, o Sul, a Região Central, o Norte e o Noroeste.

No decorrer das horas, o sol aparece entre nuvens, mas não esquenta. A sensação de frio deverá persistir. A menor temperatura segue sendo aguardada em Guaporé, prevista em 3ºC. A máxima no RS não passa dos 18ºC, como em Santa Rosa, no Noroeste.

Guaporé: mínima de 3ºC e máxima de 16ºC

mínima de 3ºC e máxima de 16ºC Santa Rosa: mínima de 7ºC e máxima de 18ºC

mínima de 7ºC e máxima de 18ºC Imbé: mínima de 10ºC e máxima de 16ºC

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (31)

Região Metropolitana

Dia de sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 6ºC e 16ºC.

Campanha

A manhã começa com chance de geada, seguida pela abertura de sol, À tarde, são esperadas muitas nuvens. Em Bagé, a mínima chega aos 6ºC e a máxima, aos 14ºC.

Fronteira Oeste

Há possibilidade de geada ao amanhecer. O dia terá predomínio de sol entre muitas nuvens. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 6ºC e 15ºC.

Litoral Norte

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Tramandaí, a mínima atinge os 9ºC e a máxima, os 17ºC.

Litoral Sul

O sábado será de sol pela manhã, com aumento de nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Rio Grande, o dia começa com 7ºC e pode chegar aos 15ºC.

Região Central

Geada deve marcar o início da manhã. Dia será de sol entre nuvens, e sem chuva. Noite firme. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 6ºC e 15ºC.

Região Norte

A previsão indica a chamce de geada nas primeiras horas do dia. Sol entre nuvens passa a predominar na sequência. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 6ºC e 15ºC.

Região Noroeste

É esperado um sábado com geada, seguido pela abertura de sol entre nuvens. Em Santa Rosa, o dia começa com 7ºC e pode chegar aos 16°C.

Região Sul

A geada é esperada nas primeiras horas do sábado. Dia terá predomínio de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Canguçu, o termômetro varia entre 6ºC e 15ºC.

Serra

Dia ensolarado, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam bastante à noite. Em Caxias do Sul, as temperaturas ficam entre 6ºC e 18ºC.

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (1º)

Região Metropolitana

Domingo será de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 9ºC e 17ºC.

Campanha

Possibilidade de geada no amanhecer. Dia fica claro, parcialmente nublado. As nuvens aumentam bastante à noite. Em Bagé, a mínima chega aos 4ºC e a máxima, aos 14ºC.

Fronteira Oeste

Primeiras horas do dia serão com chance de geada. Predomínio será de sol e períodos de céu nublado. À noite, forma-se nevoeiro. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 6ºC e 16ºC.

Litoral Norte

Predomínio de sol, com aumento de nuvens à tarde. Nebulosidade permanece à noite, mas não chove. Em Tramandaí, a mínima atinge os 8ºC e a máxima, os 16ºC.

Litoral Sul

Tempo ensolarado, com chance de geada ao amanhecer e à noite. Em Rio Grande, o dia começa com 5ºC e pode chegar aos 14ºC.

Região Central

Região deve ter geada nas primeiras horas do domingo. Dia fica ensolarado. À tarde, o céu fica com muitas nuvens. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 6ºC e 15ºC.

Região Norte

Há possibilidade de geada logo ao amanhecer. Domingo varia entre céu claro a parcialmente nublado. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 5ºC e 15ºC.

Região Noroeste

Não se descarta chance de geada. Dia será claro a parcialmente nublado. Em Santa Rosa, o dia começa com 7ºC e pode chegar aos 17°C.

Região Sul

Dia ensolarado, com chance de geada ao amanhecer. As nuvens aumentam à noite. Em Canguçu, o termômetro varia entre 4ºC e 15ºC.

Serra

O domingo começa com geada. Na sequência, é esperado um dia com céu claro a parcialmente nublado. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 5ºC e 15ºC.

* Produção: Carolina Dill