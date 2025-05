RS terá mais um veranico a partir desta quarta-feira; confira a previsão do tempo

Em Porto Alegre, os termômetros podem variar cerca de 11ºC entre a manhã e a tarde de quarta-feira. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A partir desta quarta-feira (14), a formação de novo bloqueio atmosférico sobre o sul do Brasil traz mais um período de veranico no Rio Grande do Sul. As temperaturas devem ficar cerca de 5ºC acima da média para o período até, pelo menos, o final desta semana.

Em Porto Alegre, por exemplo, a máxima para essa época do ano é de 21ºC. A previsão para esta quarta-feira é que faça 27ºC na capital.

O bloqueio atmosférico é motivado por um sistema de alta pressão, que ganha força e impede o avanço de frentes frias.

De acordo com a Climatempo, o aquecimento será sentido principalmente à tarde. As noites e os inícios de manhã ainda serão mais frios, mas não como observado nos últimos dias, quando houve geada nas regiões mais frias do Estado.

Dessa forma, além do estabelecimento de um novo veranico, outro destaque é para a grande amplitude térmica — a diferença entre a temperatura mínima e a máxima.

Nesta quarta-feira, as maiores amplitudes são esperadas em cidades como Alegrete, Uruguaiana e São Borja. A variação será menor na porção de Vacaria, Passo Fundo e Bom Jesus, devido a passagem de vento mais frio vindo de Santa Catarina.

Alegrete : mínima de 14ºC e máxima de 24ºC . A temperatura mínima média na cidade é de 13ºC, enquanto a máxima é de 21ºC

: mínima de e máxima de . A temperatura mínima média na cidade é de 13ºC, enquanto a máxima é de 21ºC Uruguaiana : mínima de 15ºC e máxima de 25ºC . A temperatura mínima média na cidade é de 13ºC, enquanto a máxima é de 21ºC

: mínima de e máxima de . A temperatura mínima média na cidade é de 13ºC, enquanto a máxima é de 21ºC São Borja : mínima de 15ºC e máximas de 27ºC . A temperatura mínima média na cidade é de 14ºC, enquanto a máxima é de 22ºC

: mínima de e máximas de . A temperatura mínima média na cidade é de 14ºC, enquanto a máxima é de 22ºC Bagé: mínima de 13ºC e máxima de 26ºC. A temperatura mínima média na cidade é de 11ºC, enquanto a máxima é de 19ºC

O dia será de tempo aberto em todo o território gaúcho. Na Serra, ainda há possibilidade de névoa ao amanhecer, que logo se dissipa dando lugar ao sol entre algumas nuvens.

O restante da semana deve seguir sem previsão de chuva. A expectativa é que, a partir de quinta-feira (15), a temperatura mínima também comece a entrar em elevação, diminuindo a amplitude térmica no Rio Grande do Sul.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (14)

Região Metropolitana

Dia de sol, com aumento de nuvens a partir da tarde. Não há previsão de chuva. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 16ºC e 27ºC.

Campanha

Região deve ter sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, a mínima chega aos 13ºC e a máxima, aos 26ºC.

Fronteira Oeste

Muitas nuvens são esperadas ao longo do dia todo, com aberturas de sol. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 15ºC e 24ºC.

Litoral Norte

Sol deve aparecer ao longo do dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Tramandaí, a mínima atinge os 17ºC e a máxima, os 26ºC.

Litoral Sul

Previsão indica que o dia será de sol, com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Rio Grande, o dia começa com 15ºC e pode chegar aos 27ºC.

Região Central

Quarta-feira de sol entre algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 13ºC e 27ºC.

Região Norte

É esperado um dia de sol, com formação de algumas nuvens à tarde. Noite será estrelada. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 13ºC e 26ºC.

Região Noroeste

Sol aparece o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Santa Rosa, o dia começa com 16ºC e pode chegar aos 28°C.

Região Sul

Previsão indica que a quarta-feira será de sol e períodos de céu nublado. À noite, muitas nuvens no céu. Em Canguçu, o termômetro varia entre 13ºC e 26ºC.

Serra

Quarta-feira ensolarada. Algumas nuvens aparecem à tarde. Noite estrelada. Pode ter névoa ao amanhecer. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 13ºC e 27ºC.

*Produção: Carolina Dill