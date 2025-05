RS tem três alertas meteorológicos para tempestade nos próximos dias; região centro-oeste deve ser a mais afetada

Área em vermelho está sob "grande perigo" de tempestade e alagamento, conforme alerta do Inmet.

Todo o Rio Grande do Sul pode ser afetado por intensas chuvas e tempestades entre a manhã desta quarta (7) e a sexta-feira (9). É o que indica o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu três alertas meteorológicos que abrangem diferentes regiões do Estado .

A situação mais preocupante é na região centro-oeste, que abrange a Região Central, Fronteira Oeste, Campanha e sul do Estado . Em vigor partir das 4h de quinta-feira (8), um alerta com grau de severidade vermelho aponta para "grande perigo" de volume de chuva acima de 100 milímetros e rajadas de vento superiores aos 100 km/h nestas regiões até às 3h de sexta.

O cenário do alerta deixa estas regiões sob risco de alagamentos e queda de granizo. O Inmet considera "grande" a possibilidade de danos em estruturas urbanas, corte de energia elétrica e transtornos no transporte rodoviário.

Alerta em vigor

Área em amarelo está sob alerta para "perigo potencial de tempestade", até as 5h de quinta-feira.

A região Centro-Oeste (Campanha, Fronteira Oeste e Sul) também está contemplada em outro alerta, com grau de severidade amarelo, que ainda abrange áreas do Vale do Rio Pardo, Noroeste e o sul da Região Metropolitana de Porto Alegre.