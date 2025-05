RS tem risco de tempestade, com perigo de alagamento na Fronteira Oeste

Área do RS em laranja tem alerta do Inmet para tempestade até terça-feira.

A instabilidade retornou com força ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (26), especialmente em áreas da Fronteira Oeste. A Defesa Civil gaúcha emitiu três alertas meteorológicos que indicam a possibilidade de chuva forte acompanhada de raios e risco de alagamentos até o meio-dia na região.

Com grau de severidade laranja (terceiro da escala até cinco), o primeiro comunicado da Defesa Civil aponta para risco alto de alagamentos nas proximidades de Santana do Livramento. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para possibilidade de até 100 milímetros de chuva na região e rajadas de vento entre entre 60 km/h e 100 km/h até as 10h de terça-feira (27).