RS tem novos alertas para tempestade e Alegrete corre risco de inundação

Faixa em laranja no mapa tem alerta para tempestade até as 3h de quarta-feira. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

O Rio Grande do Sul segue sob risco de tempestade até quarta-feira (28). A Defesa Civil do Estado alerta para risco de inundação em Alegrete, na Fronteira Oeste. Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois comunicados que abrangem todo o território gaúcho e já estão em vigor.

Válido até as 3h de quarta, o primeiro alerta do Inmet tem grau de severidade laranja (segundo da escala até três) e indica perigo de alagamento e acumulado de até 100 milímetros de chuva em municípios da Fronteira Oeste, Missões, Noroeste e faixa oeste da Região Norte. Nestas áreas, as rajadas de vento podem variar entre 60 km/h e 100 km/h.

Também há risco de queda de galhos de árvores e estragos em plantações nestas regiões. A intensidade da chuva pode variar entre 30 e 60 milímetros por hora no período.

Porém, a situação mais preocupante é em Alegrete, que registra elevação do Rio Ibirapuitã e "alto risco de inundação", conforme a Defesa Civil. As áreas de risco abrangem partes dos bairros São João, Oswaldo Aranha, Medianeira, Airton Senna, Santo Antônio, Vila Nova, Tancredo Neves, Rui Ramos e Macedo.

Emitido às 10h30min desta terça-feira, o alerta da Defesa Civil tem 24 horas de validade. A orientação é evitar áreas inundáveis e buscar ajuda por meio dos números 190 e 193, em caso de emergências.

Demais regiões do Estado

Área em amarelo tem alerta para tempestade até o meio-dia de quarta-feira. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

O segundo comunicado do Inmet tem grau de severidade amarelo, que significa perigo potencial. Válido até o meio-dia de quarta-feira, ele alerta para a possibilidade de queda de granizo e até 50 milímetros de chuva em todo o restante do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana, Vales, Litoral Norte, Campanha, Região Central, Região Sul e faixa leste da Região Norte.

O Inmet projeta rajadas de vento com variação entre 40 km/h e 60 km/h nestas regiões. O risco de alagamentos, queda de galhos de árvores e corte de energia elétrica é considerado baixo.

Orientações

Observe alteração nas encostas

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia

Em caso de situação de inundação ou similar, proteja os seus pertences da água envolvendo-os em sacos plásticos

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

Declínio de temperatura

Há um terceiro alerta em vigor que abrange o Rio Grande do Sul, válido entre a madrugada de quarta-feira (28) e as 10h de quinta (29), para declínio de temperatura. Os termômetros podem registrar queda superior a cinco graus em comparação com a média para esta época do ano.