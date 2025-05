RS tem mínima abaixo de 10ºC em 24 municípios e Bagé registra 4ºC

Com mínima de 4ºC, Bagé, na Campanha, foi o município com o amanhecer mais frio desta quinta-feira (22) no Rio Grande do Sul. Em Dom Pedrito, na mesma região, os termômetros marcaram 4,1ºC. As marcas foram registradas entre as 6h e as 7h, conforme a Climatempo.

Outros 22 municípios gaúchos registraram mínimas abaixo de 10ºC no amanhecer desta quinta-feira. A terceira marca mais baixa foi registrada em Quaraí, na Fronteira Oeste, onde os termômetros indicaram 5,8ºC às 6h.

Em Porto Alegre, a temperatura mais baixa foi registrada na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) instalada no bairro Belém Novo, na Zona Sul: 8ºC. A medição realizada no Jardim Botânico, na Zona Leste, indicou 10,1ºC.

O sul do Estado foi a região com maior número de municípios que registraram mínimas abaixo de 10ºC. Foram cinco no total. Os termômetros também ficaram abaixo da marca em quatro municípios da Região Central, três da Campanha, três da Fronteira Oeste, três da Serra, dois do Vale do Rio Pardo e um da Região Norte, um da Região Noroeste e um do Vale do Sinos.

Mínimas abaixo de 10ºC

As marcas foram registradas entre as 6h e as 7h desta quinta-feira, conforme a Climatempo.