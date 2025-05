RS registra menor temperatura do ano nesta sexta-feira; 27 municípios marcam menos de 10ºC

Porto Alegre registrou temperatura abaixo dos 10ºC no início da manhã desta sexta-feira (23). Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul teve amanhecer com temperaturas baixas nesta sexta-feira (23). Bagé, na Campanha, registrou 2,5ºC às 7h, a menor marca do ano, quando analisadas as 55 estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Estado.

A marca de Bagé é também a mais baixa do dia no Brasil em estações do Inmet.

O registro do município da Campanha superou os 2,8ºC medidos em Vacaria, na Serra, em 30 de abril, até então o menor de 2025.

Porto Alegre também contabilizou as menores temperaturas do ano nas duas estações automáticas do Inmet.

No equipamento do bairro Jardim Botânico, a marca foi de 9,2°C às 6h. Na estação do bairro Belém Novo, na Zona Sul, o dispositivo indicou 7,7°C às 7h.

Até as 8h, 27 municípios registraram temperaturas abaixo de 10°C. São eles:

Alegrete

Bagé

Bento Gonçalves

Caçapava do Sul

Cambará do Sul

Camaquã

Campo Bom

Canguçu

Pelotas

Cruz Alta

Dom Pedrito

Encruzilhada do Sul

Jaguarão

Palmeira das Missões

Porto Alegre

Quaraí

Rio Grande

Rio Pardo

Santa Maria

Santiago

São Gabriel

São Luiz Gonzaga

São Vicente do Sul

Serafina Corrêa

Soledade

Tupanciretã

Vacaria

As 10 menores temperaturas*:

Bagé: 2,5°C Dom Pedrito: 3,6°C Jaguarão: 5,1°C Canguçu: 6,0°C Quaraí: 6,6°C Caçapava do Sul: 6,6°C Santa Maria: 6,6°C Pelotas: 6,8°C Camaquã: 7°C São Gabriel: 7,3°C