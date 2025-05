Quando começa o inverno em 2025? Veja as datas das estações do ano

O inverno de 2025 terá início no dia 20 de junho, às 23h42min, no horário de Brasília. A estação se estende até 22 de setembro , quando dá lugar a primavera.

No hemisfério Sul, onde está localizado o Brasil, o inverno sempre começa entre os dias 20 e 21 de junho , marcando o fim do outono.

Solstício de inverno

O fenômeno ocorre porque o eixo da Terra está inclinado, em relação ao seu plano orbital, fazendo com que a luz solar incida de forma desigual sobre os hemisférios ao longo do ano.

No inverno, o hemisfério Sul recebe menos luz solar, causando queda nas temperaturas e aumento do frio .

Características do inverno

As características do inverno variam de acordo com a região, mas, de forma geral, a estação é marcada por:

Quando começam as outras estações em 2025?

Além do inverno, as próximas duas estações do ano também já têm data e horário para começar no Brasil: