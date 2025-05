Onde caiu neve no RS hoje? Veja fotos e vídeos

Neve em São José dos Ausentes. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Os municípios gaúchos de São José dos Ausentes e Cambará do Sul registraram neve na manhã desta quinta-feira (29). O dia também marcou a menor temperatura do ano no Rio Grande do Sul, com os termômetros chegando a 0°C nos Campos de Cima da Serra.

Chuva congelada, acompanhada de alguns flocos de neve, foi registrada também em Cambará do Sul. Nevou ainda na serra catarinense.

Segundo Daniel Caetano, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a ocorrência de neve exige dois fatores principais: umidade elevada e atmosfera muito fria, com temperaturas abaixo de 0°C nas camadas de ar acima da superfície.

Leia Mais O que precisa acontecer para ter neve no RS? Meteorologista explica o fenômeno

Essa combinação permite a formação de nuvens com cristais de gelo, que podem cair em forma de flocos.

Conforme o especialista, a forte massa de ar polar que atinge o Estado, provocando queda acentuada nas temperaturas, veio acompanhada de umidade suficiente para gerar instabilidade — o que criou o ambiente propício para a formação de neve e chuva congelada.

Diferença entre neve, chuva congelante e chuva congelada

A maior chance de neve está nas regiões serranas do Rio Grande do Sul, segundo a Climatempo. As outras áreas citadas ficam mais propicias às precipitações invernais, como chuva congelada e chuva congelante.

Neve

A neve é formada por um aglomerado de cristais de gelo que se desenvolvem dentro de uma nuvem. Os flocos que se moldam chegam ao solo do mesmo modo em que caíram. É muito branca, mas com o passar das horas, vai virando um aglomerado de gelo na superfície e, aos poucos, derrete.

Chuva congelada

A chuva congelada acontece quando a neve que cai da nuvem passa por uma camada de ar mais quente, com temperatura acima de 0°C e, no meio do caminho, encontra uma camada de ar frio. Nesse processo, ela recongela antes de chegar na superfície, formando os pequenos aglomerados de gelo no chão.

Chuva congelante

Já a chuva congelante ocorre de forma normal. A precipitação cai líquida da nuvem, mas congela ao tocar a superfície fria.

* Produção: Leonardo Martins e Carolina Dill