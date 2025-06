Ondas de frio, neutralidade climática e mais episódios de geada: como deve ficar o tempo em junho no RS 

Porta de entrada para o inverno, junho começa neste domingo (1º) com frio intenso para os gaúchos. O mês deve ficar próximo à normalidade com relação à chuva e à temperatura, diferenciando-se do ano anterior. Além disso, a previsão indica que haverá períodos de oscilações térmicas e poderá ter mais episódios de geada.

Junho irá transcorrer sob neutralidade climática. Isso significa que, ao contrário de 2024, a temperatura do Oceano Pacífico deixou de um ter efeito no clima do Estado e outros fatores globais de larga escala, como as frentes frias e as massas de ar frio, passam a se sobressair.

De acordo com o meteorologista Glauco Freitas, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esse cenário também cria uma barreira de previsibilidade climática. Ou seja, existe uma incerteza um pouco maior sobre como ficará o tempo, já que ele ficará mais suscetível a esses outros elementos que aparecem no curto prazo.

Para quem está esperando a próxima estação, já dá para marcar na agenda: ela começa no próximo dia 20, a partir das 23h42min (horário de Brasília).

Ondas de frio e temperatura

Ar polar deve manter os índices de temperatura próximos da média histórica para o mês. Climatempo / Divulgação

A onda de frio que atua no Estado deve continuar mais intensa, pelo menos, até próxima terça-feira (3), quando os termômetros voltam a subir gradativamente. Esse comportamento de oscilação térmica é esperado ao longo de todo o mês, pontua o professor do curso de Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) Julio Marques.

— As massas de ar frio entram e trazem um frio mais forte, que vai enfraquecendo gradativamente a cada dia. Depois, o frio retorna novamente. Esses períodos devem ser intercalados por chuva. Além disso, são esperados aqueles dias bonitos, de sol, em que pela manhã há uma temperatura reduzida e que sobe um pouco ao longo da tarde — cita o especialista.

De acordo com a Climatempo, a presença frequente do ar polar deve manter os índices próximos da média histórica para o mês, na maior parte do território gaúcho. Na faixa Sul, nas áreas próximas à fronteira com o Uruguai, a tendência é que a média fique um pouco acima da normalidade.

Na Serra, por exemplo, a média da temperatura mínima é de 8ºC em junho, enquanto a média máxima fica entre 15ºC e 17ºC. Em parte da Fronteira Oeste, os menores índices costumam girar em torno 12ºC, e os maiores entre 21ºC e 23ºC. No restante do Estado, os valores variam entre 10ºC e 19ºC.

A empresa de meteorologia ainda prevê a ocorrência de dois períodos de frio bastante intenso: o que o RS enfrenta agora e outro no fim do mês.

Como fica a chuva

Projeção de chuva para a Região Sul mostra cenários de precipitação acima, dentro e abaixo da média em determinados pontos do Estado. Climatempo / Divulgação

As interpretações de como será a chuva no Rio Grande do Sul variam um pouco. Para o professor da UFPel Julio Marques, os acumulados devem ficar abaixo dos números históricos, principalmente na metade Sul.

— Devemos ter menos chuva que o observado no mês de maio. Além disso, tudo indica nos modelos que vamos ter menos chuva que o normal, porque durante junho irá predominar a entrada de massas de ar frias e secas — diz.

O especialista pontua que é justamente a entrada dessas massas de ar frias e secas que irão favorecer a ocorrência de geada de forma mais generalizada e frequente pelo território gaúcho. O Inmet adiciona que essa tendência é maior na primeira quinzena.

Conforme a Climatempo, o volume deve ficar um pouco acima da média na porção Centro-Leste e Nordeste, incluindo a Grande Porto Alegre e a Serra. Nas demais regiões, a chuva de junho deve ficar próxima da média climatológica. O Inmet também prevê acumulados de chuva próximos e acima da média histórica.

O meteorologista Glauco Freitas destaca que o mês terá dois períodos com características distintas:

— Podemos dizer que teremos um mês divido em duas fases. A primeira será de mais chuva no Centro e no Norte, com temperatura mais baixa em todo o Estado. A segunda terá mais chuva do Centro ao Sul, com temperatura mais alta na região Centro-Norte — afirma.

A média de precipitação em junho varia de 140 milímetros a 180 milímetros em quase todo Rio Grande do Sul. No Noroeste, o montante fica entre 180 mm e 220 mm. No Sudoeste, região de Uruguaiana, Alegrete, e no Litoral Sul, os valores ficam entre 80 mm e 100 mm.

*Produção: Carolina Dill