O que pode ser feito para recuperar a Mata Atlântica do RS, que teve aumento de 70% na perda de vegetação nativa em 2024?

Deslizamentos contribuíram para perda de vegetação na Mata Atlântica no RS. George Wellington Bastos de Melo - Embrapa Uva e Vinho / Divulgação

A Mata Atlântica sofreu os impactos dos eventos climáticos de 2024 no Rio Grande do Sul. Conforme dados do Relatório Anual do Desmatamento no Brasil, elaborado pelo MapBiomas e divulgado em maio, houve aumento de 70% na perda de vegetação nativa no ano passado. Foram registrados 627 alertas, o que totalizou 2.805,8 hectares de áreas naturais perdidas. Os deslizamentos de terra contribuíram significativamente para o número elevado.

O Rio Grande do Sul é formado pelo Bioma Pampa (48%) e pela Mata Atlântica (52%). Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, o Estado tem apenas 42% de vegetação nativa na Mata Atlântica — os outros 58% foram desmatados e são usados pelo homem, sendo 52% de aproveitamento para a agricultura.

Eventos extremos serão mais frequentes

Conforme Luís Fernando Guedes Pinto, diretor-executivo da Fundação SOS Mata Atlântica, os eventos caracterizados como desastres naturais foram responsáveis pela maior parte dos 3.307 hectares desmatados na Mata Atlântica no ano passado no RS — o número é maior do que o encontrado pelo MapBiomas devido a diferenças metodológicas entre as duas análises (leia mais na parte final da reportagem).

— O aumento foi muito significativo. Em 2024, a perda total foi de 3.307 hectares. Desses, 2.800 hectares foram perdas de florestas por deslizamentos de terra em função dos eventos climáticos extremos. E 437 hectares foram desmatamentos para a expansão da agropecuária — afirma Guedes Pinto.

Áreas serranas

Segundo o diretor-executivo, a maior parte dos deslizamentos ocorreu em áreas serranas, onde as chuvas foram intensas e superiores à capacidade do solo de promover a retenção dessa água:

— O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) aponta que o Rio Grande do Sul está em uma região em que vai chover mais e onde os eventos extremos serão cada vez mais frequentes. Portanto, colocam cada vez mais em risco o Estado.

Acelerar o reflorestamento

Para Guedes Pinto, o processo de regeneração das florestas atingidas por deslizamentos ocorre "de forma natural". Porém, existem maneiras de acelerar o reflorestamento:

— Podem ser jogadas sementes manualmente, por drones ou aviões, nas regiões que perderam vegetação. Em algumas situações mais críticas, é possível até plantar mudas de árvores para essa recuperação ser ainda mais rápida.

Entre as ações que poderiam ser implementadas para preparar as florestas para suportar eventos extremos, segundo o diretor, estão:

Acabar com o desmatamento ocasionado pelo ser humano

Restaurar florestas em áreas que já são de risco

Obras de engenharia podem ser implantadas em alguns pontos para aumentar a drenagem perto das estradas

Manter a floresta o mais saudável possível e restaurar ao máximo aquelas já perdidas

Leia Mais Conheça quatro cachoeiras abertas para visitação em meio à Mata Atlântica no Litoral Norte

Prejuízo à biodiversidade

Segundo a professora Sandra Cristina Müller, do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o que existe da Mata Atlântica é algo remanescente e precioso. Dessa maneira, qualquer perda dessa cobertura é um prejuízo significativo de biodiversidade.

— A Mata Atlântica é muito fragmentada e a recuperação das áreas degradadas é importante para reconectar fragmentos para se manter o hábitat da fauna. É preciso fazer com que essas populações possam ter o mínimo de estabilidade em termos de genética. É importante que essas áreas estejam o mais conectadas possível — analisa.

Cada bacia hidrográfica tem que ter uma área mínima de vegetação nativa. Não só na beira do rio ou nas encostas; nas áreas mais altas e intermediárias também. É uma coisa estratégica EDUARDO VÉLEZ MARTIN Biólogo do MapBiomas

Nos casos de deslizamentos de terra, Sandra explica que é preciso parar a degradação do solo. Ela observa que não se deve simplesmente aguardar a regeneração natural da floresta, especialmente em áreas declivosas, onde voçorocas (valetas grandes) são criadas pela erosão. Dependendo da fragilidade do solo, essas valetas podem ganhar proporções enormes.

— São necessárias intervenções que possam auxiliar o sistema a se recuperar. Chamamos isso de restauração ecológica. Não buscamos construir o sistema do início ao fim, mas fazer ações que permitam a recuperação de uma forma mais acelerada — diz.

Diagnóstico e acompanhamento

RS tem apenas 42% de vegetação nativa na Mata Atlântica. Félix Zucco / Agencia RBS

Na avaliação de Sandra, cada situação pode necessitar uma ação diferente, mas o foco deve ser parar a erosão naquele lugar.

— A semeadura parte da ideia de que estejam faltando sementes naquele local. Em muitas situações, isso não é realidade. Por exemplo, se abriu uma área de deslizamento no meio de uma área que era florestada. Essa floresta ao redor é cheia de sementes e muito provavelmente já estejam chegando novas sementes. Até que ponto vale a pena jogar sementes se o problema não é a falta de sementes, mas talvez a quantidade desse processo de erosão? Às vezes, tem que frear o processo — argumenta.

A professora chama atenção para dois fatores importantes quando o tema é recuperação de espaços onde ocorreram deslizamentos: realizar o diagnóstico e promover o acompanhamento da área, tanto por imagens como de forma presencial.

A Mata Atlântica é muito fragmentada e a recuperação das áreas degradadas é importante para reconectar fragmentos para se manter o hábitat da fauna SANDRA CRISTINA MÜLLER Professora do Departamento de Ecologia da UFRGS

Sandra dá um exemplo do que acontece em espaços danificados pela erosão:

— Temos muitas espécies invasoras no Estado que são hábeis em ocupar locais de áreas degradadas. Uma delas é a Uva-do-Japão, que, em situação de solo exposto e degradado, chega e toma conta. Pode dificultar a regeneração natural da floresta que havia antes. Ela acaba sendo dominante no local.

Leia Mais Mata Atlântica é o bioma predominante em 337 municípios do RS; Pampa prevalece em 160

Déficit de vegetação nativa

O biólogo Eduardo Vélez Martin, integrante do MapBiomas, está acostumado a detectar locais com desmatamentos no Bioma Pampa e na Mata Atlântica. O profissional traz para o debate a importância de expandir a vegetação nativa nas bacias existentes na Mata Atlântica.

— Acho importante entender o déficit de vegetação nativa. Essa vegetação tem o efeito de uma espécie de barreira natural para esse grande volume de água — ilustra. — Por que a água correu tão rápido? Porque falta vegetação nativa na paisagem. Não é na beira do rio, é lá em cima nas cabeceiras.

Rede de proteção

O biólogo salienta a necessidade de se ter vegetação nativa em áreas mais altas da Mata Atlântica, o que poderia auxiliar quando há deslizamentos nos morros:

— Cada bacia hidrográfica tem que ter uma área mínima de vegetação nativa. Não só na beira do rio ou nas encostas; nas áreas mais altas e intermediárias também. É uma coisa estratégica.

As sugestões passam por atacar o processo erosivo e reflorestar toda a bacia hidrográfica.

— Temos que ter uma estratégia para tratar pelo menos as cicatrizes mais críticas, com indicações de voçorocas, e garantir essa rede de proteção na bacia — conclui.

Leia Mais Cidades da Serra lideram ranking do desmatamento no RS por causa de deslizamentos do ano passado

Saiba mais sobre as análises