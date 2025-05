Veranico de maio tem uma explicação física: entenda o bloqueio atmosférico

Em Porto Alegre, os termômetros podem chegar perto dos 30ºC. André Ávila / Agencia RBS

Até o final desta semana, quem mora na parte leste do Rio Grande do Sul terá dias com 5ºC ou mais acima da média. O tradicional veranico de maio não tem dado muito as caras, mas resolveu aparecer com força no início deste mês.

Na Região Metropolitana, a máxima prevista é de 29ºC nesta quarta-feira (6), assim como no Vale do Rio Pardo. Em Torres, no Litoral Norte, a máxima chegará a 27ºC.

Em Porto Alegre, onde fará 29ºC, as temperaturas previstas para esta época do ano são:

Temperatura máxima média —22,6ºC

Temperatura média — 17,2ºC

Temperatura mínima média — 13,6ºC

A condição irá predominar sobre a maior parte do território gaúcho, pelo menos, até sexta-feira (9). Mas o que provoca o veranico?

Segundo a Climatempo, um bloqueio atmosférico dificulta o deslocamento normal das frentes frias do Sul para o Sudeste do país, reduzindo os níveis de umidade no ar e as condições para a chuva.

O que é um bloqueio atmosférico?

Um bloqueio atmosférico é uma estagnação do movimento normal do ar causada por uma alta pressão atmosférica que fica parada, ou quase parada, na mesma posição, por pelo menos cinco dias consecutivos. Mas bloqueios atmosféricos podem se prolongar por semanas.

O fenômeno pode ocorrer em qualquer época do ano e provocar ondas de calor até mesmo no inverno. Quando estes bloqueios ocorrem nos períodos naturalmente mais quentes do ano, como a primavera e o verão, nos dois hemisférios, temos um somatório de ar quente.

O que é uma alta pressão atmosférica?

Altas pressões atmosféricas ocorrem quando a pressão do ar está mais alta do que o seu redor.

São regiões onde o ar seca por causa do movimento descendente de ar. Por isso, quando há influência de uma alta pressão ocorre nenhuma ou pouca chuva.

Massas de ar frio e ondas de calor são associadas a altas pressões atmosféricas. Os dias gelados e com céu azul do outono e do inverno, com o ar parado, quase sem vento, são típicos da presença de uma alta pressão de origem polar. Dias ensolarados, quentes e secos são típicos de onda de calor.

Até quando vai o bloqueio?

O bloqueio atmosférico deve atuar entre os dias 5 e 9 de maio. Na sexta-feira (9), uma frente fria deve entrar com força no Rio Grande do Sul e rompê-lo.

Quais os efeitos do bloqueio atmosférico?

Baixa umidade no ar

Os níveis de umidade no ar vão cair ao longo desta semana e devem ficar abaixo dos 30% em algumas regiões. Em Campo Bom, por exemplo, o nível de unidade no ar ficou em 33% na segunda-feira (5).

Redução da chuva

O ar seco dificulta a formação das grandes nuvens e a ocorrência de chuva. Por isso, muitas áreas, especialmente o lado leste, vão passar quase toda a semana com muito sol e nada de chuva.

Elevação da temperatura: o veranico

Sem a renovação do ar frio polar e com o sol forte por várias horas consecutivas, as temperaturas vão ter uma grande elevação nos próximos dias. Muitas áreas vão ter um calor atípico para essa época do ano.

Qualidade do ar piora

A falta de chuva e o ar parado nos próximos dias vão deixar o ar mais poluído. A poeira fica em suspensão piorando a qualidade do ar nas áreas rurais. Mas nos centros urbanos, além da poeira, a falta de vento e de chuva aumenta a concentração de outros poluentes no ar.

Grande amplitude térmica

Amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura em um mesmo dia. Uma diferença de 15°C ou mais entre a temperatura máxima e a mínima do dia já é considerada uma grande amplitude térmica.

A semana será com um amanhecer relativamente frio, mas a tarde será quente. Isso vai fazer com que muita gente tenha que se agasalhar de manhã cedo, mas dispense o casaco já no fim da manhã por causa da grande elevação da temperatura. Ao anoitecer, depois que o sol for embora, a temperatura volta baixar rapidamente exigindo a volta do agasalho.