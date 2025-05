Neve, ventos costeiros e chuvarada: RS tem quatro alertas meteorológicos válidos até quinta-feira

Área em amarelo tem alerta válido até 10h de quinta-feira para chuvas intensas. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu quatro novos alertas meteorológicos que abrangem o Rio Grande do Sul. Os comunicados contemplam diferentes regiões do Estado e indicam possibilidade de neve nos Campos de Cima da Serra, chuvarada em boa parte do território gaúcho e ventos costeiros no Litoral até quinta-feira (29).

Dois que indicam "chuvas intensas" entraram em vigor entre a manhã e tarde desta quarta-feira (28). Com grau de severidade amarelo, que significa "perigo potencial", o primeiro é válido até 10h de quinta.

Ele indica até 50 milímetros de chuva na Região Metropolitana, Vales, Serra, Região Sul (até Rio Grande), Região Central e a parte leste da Região Norte (até Constantina).

Área em laranja tem alerta para chuvas intensas, com volume podendo chegar aos cem milímetros. Comunicado é válido até o meio-dia de quinta-feira. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

O segundo comunicado, que entrou em vigor às 13h, tem validade até o meio-dia de quinta-feira e grau de severidade laranja. Ele aponta para perigo de alagamento e chuva com volume de até cem milímetros na Região Metropolitana, Vale do Sinos, Vale do Rio Pardo, Região Sul (até Camaquã) e parte do litoral gaúcho entre Mostardas e Tramandaí.

Também nas áreas contempladas no alerta com grau de severidade laranja, as rajadas de vento podem atingir os 100 km/h e há riscos de quedas de galhos de árvores.

Possibilidade de neve

Área em amarelo no mapa tem alerta para possibilidade de neve entre 23h desta quarta-feira e 10h de quinta. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Pode nevar em algumas áreas da serra gaúcha entre a noite desta quarta e a manhã de quinta-feira, alerta o Instituto Nacional de Meteorologia. O comunicado que entra em vigor às 23h e tem validade até as 10h aponta para "perigo potencial" de neve com até cinco centímetros de espessura.

Conforme o Inmet, a condição pode representar pequeno risco de acidentes. O alerta contempla os Campos de Cima da Serra, a partir de Caxias do Sul e parte de Santa Catarina.

Ventos costeiros

Área em laranja tem alerta para ventos costeiros entre a madrugada e início da tarde de quinta-feira. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Com exceção do Extremo Sul, toda a costa gaúcha tem alerta laranja para "ventos costeiros" na quinta-feira. As rajadas devem ser mais intensas entre as 2h e 13h.

O comunicado alerta para perigo de movimentação das dunas de areia sobre construções e estruturas próximas às orlas ao longo do Litoral.

Ao todo, são quatro comunicados. Na madrugada desta quarta-feira (28), entrou em vigor um alerta para declínio de temperatura, válido em todo o Rio Grande do Sul.

Como fica o mapa do RS com os alertas. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução