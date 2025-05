Neve, chuva congelada e congelante: qual a  diferença entre os fenômenos? 

Massa de ar polar derrubou temperatura em todo o RS. Neimar De Cesero / Agência RBS

A atuação de uma forte massa de ar polar sobre o Rio Grande do Sul confirmou as previsões de neve e chuva congelada em áreas da Serra e dos Campos de Cima da Serra.

Em São José dos Ausentes, os primeiros flocos de deve foram registrados por volta de 7h40min quando o termômetro no centro da cidade marcava 2ºC. Em Cambará do Sul, a neve veio acompanhada de chuva congelada.

Mas qual a diferença entre os fenômenos?

Neve

A neve é formada por um aglomerado de cristais de gelo que se desenvolvem dentro de uma nuvem. Os flocos que se moldam chegam ao solo do mesmo modo em que caíram. É muito branca, mas com o passar das horas, vai virando um aglomerado de gelo na superfície e, aos poucos, derrete.

Chuva congelada

A chuva congelada acontece quando a neve que cai da nuvem passa por uma camada de ar mais quente, com temperatura acima de 0°C e, no meio do caminho, encontra uma camada de ar frio. Nesse processo, ela recongela antes de chegar na superfície, formando os pequenos aglomerados de gelo no chão.

Chuva congelante

Para ocorrer neve

Segundo Daniel Caetano, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a ocorrência de neve exige dois fatores principais: umidade elevada e atmosfera muito fria, com temperaturas abaixo de 0°C nas camadas de ar acima da superfície.

Essa combinação permite a formação de nuvens com cristais de gelo, que podem cair em forma de flocos.

Conforme o meteorologista, a ocorrência desses fenômenos no Estado é rara devido às condições específicas necessárias para que se manifestem.

— A neve ou chuva congelada acontece em situações muito específicas, por isso que aqui para o RS não é muito comum. Essas situações ocorrem quando há uma entrada muito rápida de ar frio sobre uma região onde já está chovendo. Normalmente, a massa de ar frio se estabelece quando o tempo está seco — explica Caetano.

O meteorologista destaca que o fenômeno é mais comum em regiões elevadas, onde as temperaturas naturalmente são mais baixas.

— A condição ideal é ar frio e umidade, com a temperatura próxima de 0°C. E é justamente o que temos agora: o ar frio vindo do Uruguai e umidade no Estado. Então, existe, sim, uma possibilidade real de nevar entre hoje e amanhã — afirma.

Mesmo com as condições favoráveis, Caetano ressalta que o fenômeno segue sendo atípico no Rio Grande do Sul.

— Não é um fenômeno comum para nós, por mais que tenhamos condições favoráveis — conclui.

* Produção: Leonardo Martins e Carolina Dill